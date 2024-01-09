Aralık'ta halka arz olan şirket güneş enerjisi yatırımlarını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mega Metal Bilecik ve Kütahya'da yapılacak olan GES'lerle yeşil enerji üretimine destek sağlamayı amaçlıyor. Açıklamaya göre Aralık 2023'te hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan ve halka arzdan elde edilen gelirin yeni yatırımlarda kullanılacağını açıklayan Mega Metal, gerçekleştirmeyi planladığı projelerle ilgili yatırımlarına hız verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, rekor kıran bir talep toplama sürecinin ardından şirket hisselerinin, Aralık 2023'te Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığını hatırlattı.

Turgut, "Halka arz sürecinde, elde edeceğimiz geliri hem yurt içi hem de yurt dışında yeni yatırımlara imza atarak büyümek için kullanacağımızı söylemiştik. Bu doğrultuda planlarımızı hızlıca aksiyona çevirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Elektrik tüketiminin yüzde 65'i yenilenebilir kaynaklardan

Cüneyt Ali Turgut, daha önce aldıkları lisanslar doğrultusunda Bilecik ve Kütahya'da GES kurmak için harekete geçtiklerini ve yatırım için ÇED sürecinin başladığını belirterek, Kütahya'daki projenin yıllık ortalama elektrik üretiminin 21 MW, Bilecik'teki projenin ise 20 MW kapasitesinde olacağını kaydetti. Turgut, her iki proje de devreye alındığında şirketin elektrik tüketiminin yüzde 75'ini yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedeflediklerini vurguladı.

GES projelerinin, Mega Metal'in çevresel sorumluluklarını yerine getirme ve yeşil enerjiye olan katkısını artırma yolundaki kararlılığını gösterdiğini aktaran Turgut, "Her iki santralimizin de 2024'ün son çeyreğinde üretime başlaması hedefleniyor. Mega Metal'in yeşil enerjiye verdiği destek, çevresel sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum konusunda da çok önemli bir adım olacak. İlerleyen dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı talebi karşılamak için yeni üretim tesislerimizin yatırımlarına da başlayacağız. 2024 hem şirketimiz hem de ülkemiz için istikrarlı bir büyüme yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.