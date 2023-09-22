Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, e-ticaretteki hızlı büyümeye paralel olarak hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımlarına hız verdi.

Her beş alışverişin birinin internetten gerçekleştiği Türkiye'de kargo adetleri son üç yılda yüzde 84 artışla, 1,15 milyar adedin üzerine çıkarken, Aras Kargo sektöründe pazar lideri oldu. Azerbaycan ile başlayan globalleşme stratejisinde hedefine Orta Asya'dan yeni pazarları koydu.

2013'te Aras Kargo'nun önce yüzde 25 hissesini alan, ardından 2020'de ortaklığını yüzde 80'e taşıyan, köklü lojistik sağlayıcısı Avusturya Postanesi, Aras Kargo'nun dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarına yönelik olarak, 100 milyon euronun üzerinde yatırım yaptı.

"Küreselleşme sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Peter Umundum, bu yatırım neticesinde Aras Kargo'nun dijitalleşme, otomasyon, verimlilik ve müşteri memnuniyeti alanlarında büyük kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak "Verimliliği artıran çözümler geliştirme konusundaki becerisi, Aras Kargo'yu Avusturya Postanesi grubunun AR-GE merkezi olarak konumlandırmamızı sağladı. Bu yapıyı Aras Digital olarak hayata geçirdik" açıklamalarında bulundu.

Aras Kargo'nun hizmet alanını yurt dışına taşıyan Aras Global'in Azerbaycan ile başlayan yolculuğunun Orta Asya'daki diğer pazarlarla devam ederek globalleşmeye evrileceğini belirten Umundum, Türkiye'nin ve Aras Kargo'nun geleceğine olan inançlarının tam olduğunu aktardı.

Aras Kargo'yu, Orta Doğu ve Orta Asya'dan Çin'e kadar uzanan bir coğrafyaya ulaşılmasında merkez olarak gördüklerini ifade eden Umundum, Aras Kargo'nun hem yurt içi hem de yurt dışında sunduğu müşteri deneyiminin standardını yükseltmeye devam edeceğine ve önemli bir küresel oyuncu olarak konumunu sağlamlaştıracağına emin olduğunu kaydetti.

Umundum, bu perspektifle, kısa vadede Aras Kargo'nun yurt içi operasyonlarına yönelik olarak 1 milyar liralık bir yatırım yapmayı planladıklarının bilgisini paylaştı.

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras da Aras Kargo'nun organizasyonu, stratejik planlaması, yatırımları, teknolojik altyapısı, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve topluma sunduğu katkılarla küresel standartlarda kurumsal bir yapıya kavuştuğunu kaydetti.

"Teknoloji üreterek ihraç eden bir şirket konumuna ulaşıldı"

Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın ise Aras Kargo'nun sadece Türkiye'de değil yurt dışında da kendi markasıyla hizmet veren, teknoloji üretip ihraç eden bir teknoloji şirketi konumuna ulaştığını aktardı.

Ayyarkın, attıkları doğru adımlarla cirolarında son üç yılda iki haneli büyüme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşarak, "BTK Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri raporuna göre, 2022'nin ikinci yarısında, toplam kargo gönderilerinin yüzde 22,1'ini taşıyarak gönderi adedi bakımından sektörün lideri konumundayız. 2022'de kaydettiğimiz yüzde 50'ye yakın büyümenin ardından, bu yılı da yüzde 100 büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.