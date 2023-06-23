ARA
Bist 100
5428,26
0%
Bist 100
Dolar/TL
25,1331
0,9779%
Dolar/TL
Euro/TL
27,5091
0,8797%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0935
-0,1912%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1544,57
0,86%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ASELSAN Genel Müdürlüğüne Ahmet Akyol atandı

ASELSAN'da genel müdürlük görevine Ahmet Akyol getirildi.

23 Haziran 2023 | 02:53
0
ASELSAN Genel Müdürlüğüne Ahmet Akyol atandı

ASELSAN'dan dün yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanlığına atanması nedeniyle ASELSAN Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Haluk Görgün'ün yerine, Yönetim Kurulu kararıyla Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akyol atandı.

Akyol, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Stanford Üniversitesi'nde İnovasyon Liderlik eğitimi alan Akyol, Cranfield Üniversitesinde elektro-optik ve haberleşme konularında eğitimlere katıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamlayan Akyol, tez çalışmalarına devam ediyor.

Akyol, 2007-2022 yıllarında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, HAVELSAN, Quantum3D'de, mühendis, müdür, müşavir, yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili gibi farklı görevlerde bulundu. 2018 yılında atandığı Savunma Sanayii Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Daire Başkanlığı görevine 3 yıl süreyle devam eden Akyol, 2021-2022 yıllarında ise yine Savunma Sanayii Başkanlığında Elektronik Harp ve Radar Sistemleri (EHRS) Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

Savunma Sanayii Başkanlığındaki görevlerinin ardından 2022 yılı haziran ayında ASELSAN Yönetim Kurulu kararı ile ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı görevine atanan Akyol, TÜBİTAK-SAGE Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye'yi temsilen NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO) Sensör ve Elektronik Paneli kurul üyeliğini sürdürüyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1544,57 0,86%
  • ALTIN ONS 1911,49 -0,12%
  • BIST 100 5428,26 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 25,1331 0,9779%
  • EURO/TURK LIRASI 27,5091 0,8797%
  • EURO/USD 1,0935 -0,1912%
  • INGILIZ STERLINI 1,27132 -0,26829%
  • JAPON YENI 143,067 -0,027%
  • KANADA DOLARI 1,31783 0,19578%
  • RUS RUBLESI 80,985 0%
Günün En Çok Okunanları
Koltuk yok, bir tuvalet var: Kayıp denizaltı Titan'ın içi böyle görünüyor
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Saat saat takip edilecek veriler
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Saat saat takip edilecek veriler
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? 3 yorum
Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? 3 yorum
Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de
Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de bugün (22 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)
GERİ
İLERİ
Koltuk yok, bir tuvalet var: Kayıp denizaltı Titan'ın içi böyle görünüyor
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Saat saat takip edilecek veriler
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Saat saat takip edilecek veriler
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? 3 yorum
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? 3 yorum
Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL