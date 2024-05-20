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  • Avrupa'da atık pillerin toplanma oranı yüzde 50, Türkiye'de yüzde 5

Avrupa'da atık pillerin toplanma oranı yüzde 50, Türkiye'de yüzde 5

VARTA Pilleri Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar ‘’Avrupa ülkelerinde atık pillerin toplanma oranının % 50’lerin üzerine kadar ulaştığını, bu oranın ülkemizde ise %5 seviyelerinde olduğunu belirtti. Şirketten yapılan açıklamaya göre 13 atık pilden gözlük çerçevesi, 148'inden çalar saat, 1400'ünden ise bisiklet yaratılabiliyor.

20 Mayıs 2024 | 16:09
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2024 | 16:17
Avrupa'da atık pillerin toplanma oranı yüzde 50, Türkiye'de yüzde 5

VARTA Pilleri, sürdürülebilirlik kapsamında faaliyetlerini genişletiyor. 2021 yılında karton ambalaj kullanımına geçen şirket, yenilenen ambalajları sayesinde, 2022 yılında 3000 ton plastik tasarrufu sağladı. VARTA aynı zamanda sera gazı emisyonlarını %62 oranında azaltarak, ISO 14064 uyarınca doğrulanmış toplam sera gazı emisyonlarını kamuya açıklayan ilk  pil üreticisi oldu. VARTA’ nın 5 üretim tesisinin tamamı, ISO 14001 çevre yönetim standardına göre sertifikalandırıldı. 

Üretim tesislerinde ihtiyaç duyulan elektriğin %93’ünü yenilenebilir enerjilerden karşılayan VARTA, 2030 yılına kadar PAS-2060'a göre CO2 nötr üretime ulaşmayı hedefliyor. 

Şirket, sürdürülebilirlik kapsamında, TEMA Vakfı’nın desteğiyle Gaziantep’te 'Atık Piller Fidana Dönüşüyor’ kampanyasına imza atmıştı. VARTA, bu projeyle atmosferden daha fazla karbon temizlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye’nin dört bir yanında, süpermarketler aracılığı ile atık pilleri toplayan Varta, atık pillerini toplama noktalarına getiren tüketiciler adına Tema Vakfı’na fidan bağışında bulunuyor.

"Farkındalığın küçük yaşlarda edinilmesi gerekiyor" 

Atık pillerin toplanması konusuna ilişkin konuşan VARTA Pilleri Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar ‘’Avrupa ülkelerinde atık pillerin toplanma oranının % 50’lerin üzerine kadar ulaştığını, bu oranın ülkemizde ise %5 seviyelerinde olduğunu belirtti.

Acar ‘’Biz ülkemizde üzerimize düşeni yapmayı görev biliyoruz. Farkındalığın küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarımıza bu konunun önemini anlatmak için anlaşılır ve ilgi çekici içerikler üretiyoruz. Onlara okullara giderek eğitimler veriyoruz. TEMA Vakfı ile sıkı dirsek temasında bulunarak sürekli olarak fidan bağışında bulunuyor ve ormanların büyümesine katkıda bulunuyoruz. Son olarak Gaziantep Islahiye’ de, TEMA Vakfı ile iş birliklerimizin sonucunda VARTA Hatıra Ormanı oluşturduk.  VARTA, 135 yılı aşan tecrübesi ile tüketicilerin her türlü enerji ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Bunu yaparken doğaya zarar vermeden, çevreyi koruyarak faaliyetlerini sürdürmeye özen gösteriyor. Amacımız, mümkün olduğu kadar çok, kaynak azaltmak ve yeniden kullanmayı teşvik etmek, geri dönüşümü desteklemek’’ dedi.

 

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