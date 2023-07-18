Instagram, Twitter, Threads, Mastodon, Bluesky... Kişisel hesapların dışında şirketler de artan sosyal medya platformlarına ayak uydurmaya çalışıyor. Sosyal medya şirketlere tüketicilerle tanışmak, marka bilinirliği gibi bir çok önemli fırsat sunuyor. Bazı şirketler ise her platformda olmak yerine kendisine uygun platformları seçiyor. Bazı şirketler ise sosyal medyadan uzak durmaya çalışıyor.

BBC'nin haberine göre harekete geçen ilk büyük markalardan biri, Kasım 2021'de Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta tarafından kontrol edilen sosyal medya platformlarında paylaşım yapmayı durdurma kararı alan Lush Cosmetics olmuş.

Güzellik şirketi, sürekli değişen sosyal medya algoritmalarıyla mücadele etme endişeleri ve şirketin sosyal medyanın gençler üzerindeki olası olumsuz etkisine ilişkin endişeleri nedeniyle ilk olarak 2019'da platformları bırakmış. Lush'un küresel marka direktörü Annabelle Baker, "Biz sosyal bir markayız ve topluluk bizim için anahtar oldu. Sosyal medyaya katıldığımızda, Facebook ve bu platformlar başlangıçta aradığımız her şeydi: Topluluklarla doğrudan bağlantılardı" diyor.

Ancak Baker, sosyal medyanın doğası gereği daha az kullanıcı merkezli olmaya, bunun yerine şirketler tarafından kontrol edilen algoritmalar tarafından aracılık etmeye başlayınca geri çekildiklerini söylüyor. Lush, karantina sırasında müşterilere ulaşmak platformlarda yeniden ortaya çıksa da şimdi yeniden sessizliğe gömülmüş durumda.

Sosyal medya uzmanları, 'zamanın' markaları uzaklaştıran bir itici güç olduğunu söylüyor: Genellikle genç çalışanlardan bu kadar çok platformu takip etmelerini istemek zor bir iş. Çünkü ortaya çıkan her bir yeni sosyal mecrada içerik üretmek, bu hesapları büyütmek kaynak gerektiriyor.

Görünüşe göre bazı markalar, genel olarak sosyal medya hakkında bir rahatsızlık hissediyor. Birincisi, Lush gibi bazı şirketler platformların çalışma şeklinden ve yönetiminden memnun değil. Bir diğer faktör bazı sosyal medya kullanıcı tabanlarının değişkenliği ve getirdiği riskler. Sosyal medya, kutuplaşmalara yol açabildiği için, markalar birçok kullanıcının yanlış adım attığına inandıkları bir hesabı hemen eleştirdiğini görüyor.

Lüks moda markası Bottega Veneta, 2021'de sosyal medyayı büyük oranda terk ettiğinde kreatif direktörü Daniel Lee, "Sosyal medyada bir oyun parkı zorbalığı havasından" söz etmiş.

Allebach Communications'ın kreatif direktörü Nathan Allebac "Markaların toplu halde sosyal medya platformlarından çekilmeye başladığı bir gelecek hayal etmek zor. Yine de, özellikle "Risklerin getirisinden daha ağır bastığına inanmaya başlarlarsa daha fazla markanın geri çekildiğini görmemiz mümkün olabilir" diyor.