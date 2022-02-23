2013 yılının Eylül ayında hizmete giren ve 10 bin metrekare alanı ile dikkat çeken Beymen Zorlu Center, 1.750 metrekare daha büyüdü.

Önümüzdeki yıl 10. yılını kutlamaya hazırlanan Beymen Zorlu Center daha da genişledi.

Beymen’den yapılan açıklamaya göre 40 Milyon TL’ye yaklaşan yatırım ile gerçekleştirilen büyüme sonrası Beymen Zorlu Center’ın 2500 metrekareye yaklaşan ayakkabı ve çanta alanları, genişleyen yeni yüzleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Beymen Zorlu Center, 900’ü aşkın markayı modaseverlerle buluşturuyor.

2022 yılı boyunca yatırımlara devam edeceklerini söyleyen BEYMEN Grup CEO’su Elif Çapçı, “Lüks moda pazarındaki lider konumumuzu daha da ileriye taşımak için 2022 yılı boyunca yeni mağaza açılışlarımızın yanı sıra zamanın ruhunu yansıtan sosyal yaşam alanları olarak konumlandırdığımız mevcut mağazalarımızdaki büyüme ve yenileme çalışmalarımıza da devam ediyor olacağız. Yıla en büyük, en iddialı ve en yüksek cirolu mağazamız olan Beymen Zorlu Center’ın büyüme projesi ile başladık. 2023’te 10. yılını kutlayacak olan Beymen Zorlu Center, bu proje ile yüzde 20 daha büyüyerek Türkiye’nin en büyük moda mağazası kimliğini pekiştirirken, Beymen DNA’sındaki deneyim odaklı mağazacılık yaklaşımı ve restoranları ile lüks alışverişin ötesinde bir yaşam biçimi sunuyor. Değişmeye ve evrilmeye devam edecek Beymen Zorlu Center dünyasına dair yenilikleri, Beymen’in yarım asırı geride bırakmış olmasının gururuyla sizlerle paylaşıyor olmak bizim için çok anlamlı” dedi.