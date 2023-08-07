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Biontech'te büyük kar dönemleri geride kaldı: Dikkat çeken rakamlar...

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,7 milyar avro kar eden şirketin, 2023'ün aynı dönemini 190,4 milyon avroluk zararla kapattığı açıklandı.

07 Ağustos 2023 | 16:33
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Biontech'te büyük kar dönemleri geride kaldı: Dikkat çeken rakamlar...

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in net karı yılın ilk yarısında 311,8 milyon avroya geriledi. Şirketten yapılan açıklamada, BioNTech'in bu yılın ilk yarısında toplam gelirinin 1 milyar 444,7 milyon avro, toplam net karının ise 311,8 milyon avro olarak gerçekleştiği belirtildi.

Geçen yılın ilk yarısında, şirketin toplam geliri 9 milyar 571,1 milyon avro, toplam net geliri ise 5 milyar 370,8 milyon avro seviyesinde gerçekleşmişti.

Açıklamada, BioNTech'in bu yılın ikinci çeyreğinde toplam gelirinin 167,7 milyon avro, net zararının ise 190,4 milyon avro olduğu kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde şirketin toplam geliri 3 milyar 196,5 milyon avro, net karı 1 milyar 672 milyon avro seviyesinde gerçekleşmişti.

BioNTech tazminat davalarının merkezinde

Almanya'da bir sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla BioNTech aleyhine açtığı davanın ilk duruşması haziran ayında Hamburg Bölge Mahkemesi'nde yapılmıştı.

Söz konusu sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra ortaya çıktığını söylediği kalp ritmi bozukluğu, vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların neden olduğu bedensel zarar için 150 bin avro tazminat talebinde bulunmuştu.

Davacı belirlenmemiş maddi zarar için de şirketten ayrıca tazminat talep etmişti.

Söz konusu dava, iki hukuk firması tarafından takip edilen milyonlarca avro tazminat talebinden biri olmasıyla dikkati çekiyor.

Davaları açan diğer hukuk firması Mainz merkezli Casar-Preller olurken; Rogert & Ulbrich, Kovid-19 aşılarının iddia edilen yan etkileri nedeniyle tazminat talep eden müşteriler için yaklaşık 250 dava açtığını, Caesar-Preller de 100 davayı temsil ettiğini duyurmuştu.

İki hukuk firması, daha önce Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in dizel emisyon skandalı nedeniyle tüketicilere tazminat ödenmesini sağlamıştı.

Almanya'da uygulanan 224 milyon aşı dozunun yaklaşık 4'te üçü BioNTech tarafından üretilirken, tazminat taleplerinin büyük çoğunluğunun aşılarda mRNA teknolojisinin kullanımına öncülük eden BioNTech'e karşı açıldığı belirtilmişti.

Almanya'daki davalar, BioNTech'in Kovid-19 salgınından bu yana dünya çapında karşılaştığı en büyük tazminat talebini temsil ediyor.

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