Son yıllarda dünyada birçok ülkeden yatırım alan ve hızlı büyüme gösteren finans ve teknolojiyi bir araya getiren fintech sektörü, pandemiyle daha da önem kazandı.

Türkiye’de ilk elektronik para lisansı alan şirketlerinden biri olan ve geliştirdikleri farklı ürün ve finansal çözümlerle hızlı büyümeye imza atan fintech servis platform sağlayıcısı (FaaS) olarak hizmet veren Birleşik Ödeme, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonları’ndan yatırım aldı. Birleşik Ödeme, bu yatırımın desteğiyle unicorn hedefine ilerlerken yurt dışına da açılmayı planlıyor.

Birleşik Ödeme Sistemleri CEO’su İlker Sözdinler “Fibabanka’dan sonra, Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından OYAK’ın finans sektöründeki Portföy Girişim Fonları’ndan yatırım almak bizler adına gurur verici. Son kullanıcının dijital ve finansal dünyadaki ihtiyaçlarını karşılama anlamında geliştirdiğimiz inovatif çözümlerle kurumların stratejik çözüm ortağı olarak yanında olma, uluslararası genişleme ve unicorn olma hedeflerimize OYAK ile birlikte daha hızlı ilerleyerek hem Türkiye, hem bölgede oldukça başarılı projeler hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.