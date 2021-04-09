İstanbul’da kurulan ve Ar-Ge dönemi olarak nitelendirdiği iki yıl boyunca gerçekleştirdiği iş birlikleri, yatırımlarla Azerbaycan’ın güçlü e-ticaret lojistiği altyapısına sahip hale gelen Brendfoni, 2021 yılıyla birlikte Türkiye’deki perakende markalarını e-ihracat odağında yıllık 2 milyar liralık potansiyele sahip Azerbaycan pazarıyla buluşturuyor.

Türkiye’deki markaların Azerbaycan başta olmak üzere 300 milyon nüfusa sahip Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesindeki en büyük e-ihracat ortağı olma yolunda ilerleyen Brendfoni, 2021 Haziran ayına kadar 70’i aşkın Türk markasını bünyesinde barındırarak online perakende satışlarını büyük oranda artırmayı ve 500 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Azerbaycan’da e-ticaret hacmi yüksek olsa da şu anda doğrudan pazarı domine eden yerel bir pazaryeri bulunmadığına dikkat çeken Brendfoni İş Geliştirme Direktörü Nicat Ahmadov, konuyla ilgili şunları söylüyor:

“Azerbaycan tüketicisi özellikle ABD, Çin, Almanya ve Türkiye gibi ülkelere ait farklı sitelerden aracı kurumlar üzerinden dolaylı alışveriş yapabiliyor. Almak istedikleri ürünü yerel e-ticaret lojistiği yapan şirkete online olarak ileterek ürünleri bu şirketlerin kendileri adına temin etmesini talep ediyor ve ardından da süreç sonunda adreslerinde veya kargo alım merkezlerinde ürünlerini teslim alıyorlar. Bu doğrultuda Brendfoni, pazaryeri olarak önemli bir değişimi başlattı ve Türkiye üzerinden çok sayıda markayla iş birliğine gitti.’’