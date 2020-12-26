Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası”nın ikinci gününde “İhracatta İnovasyon” paneli gerçekleştirildi.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu bu dönemde bilimin önemini ve liderliğini tekrar keşfettiklerini belirterek, kahvede teknoloji ve inovasyonu getiren şirketin Arçelik olduğunu söyledi.

Arçelik olarak Asya Pasifik’te bir satın alma gerçekleştirdiklerini anımsatan Ebiçlioğlu, “Bununla birlikte yaklaşık 34 bin çalışanıyla, 6,5 milyar dolarlık cirosuyla, dünyanın hemen hemen her ülkesinde faaliyette bulunan bir şirketin, inovatif perspektifinin olmazsa olmaz olduğunun altını çizmem lazım.” dedi.

Ebiçlioğlu, bundan sonra şirketlerin önündeki önemli konunun; sahici olmak, gerçekçi olmak ve doğru diyaloğu kurabilmek olduğunu aktararak, “Türkiye’nin koronavirüs döneminde solunum cihazı üremesi gerekti. Burada Arçelik dahil dört şirketimiz bir araya gelerek kısa süre içerisinde bir sağlık cihazları üreticisi şirketi olmamasına rağmen bu ürünü üretip toplumun ve devletimizin ihtiyaç duyduğu ürünü üretebilme becerisine sahip oldu. Benim burada vermeye çalıştığım mesaj şu, sizin gerekli hazırlıkları yapıyor olmanız çok önemli. İhtiyaç duyulduğunda değişime, beklentiye hızla adapte olmanız lazım. Ev içinde her şeyin birbiriyle konuşabildiği, evin sahiplerinin de bunlarla iletişime geçmek suretiyle komut verebildiği bir sistemimiz var. Bu bir ütopya değil.” şeklinde konuştu.

Gümrük Birliği içinde bulunulan AB ile entegrasyonda önemli bir sıkıntı alanının olduğuna dikkati çeken Ebiçlioğlu, “Kişisel verilerin korunması konusu. Ülkemiz GDPR uyumlu bir ülke değil. Bu konunun mutlaka gözden geçirilmesinde yarar var. Önümüzde Amerikan seçimleriyle beraber başka bir konu belirmiş durumda, Paris İklim Anlaşması. Türkiye, buradaki pozisyonunu biraz daha netleştirmek durumunda. Anlaşmayı imzalasa da henüz onaylamamış konumda. Bunları esas alan iş modellerinin şirketlere büyük ivme kazandıracağını düşünüyorum ve önümüzdeki dönemlerde Türk ihracatının da hızla büyüyeceğine inanıyorum.” diye konuştu.