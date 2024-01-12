Türkiye ve Avrupa'dan birçok markaya günde 1650 erkek takım elbise üretimi yapan Edirne Giyim Sanayi AŞ, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan elde etmek için 2017 yılında 18 dönüm arazi üzerine 4 bin 224 panelden oluşan GES kurdu.... İşte yatırıma ilişkin paylaşılan bilgiler:

1 ŞU AN YÜZDE 65'İNİ KARŞILIYOR Yaklaşık 1 megawatt elektrik üretimi sağlanan tesis, fabrikanın elektrik ihtiyacının yüzde 65'i karşıladı.

2 SIRADA YENİ YATIRIM VAR Fabrika yöneticileri yeni bir GES projesi yatırımı daha yaparak elektrik ihtiyacının tamamını karşılamayı hedefliyor.

3 NE KADAR ELEKTRİK ÜRETTİLER? Fabrika Müdürü Hasan Hazneci, AA muhabirine, kurdukları GES ile 5,5 yılda 9 bin 70 megawatt elektrik ürettiklerini söyledi.

4 NE KADAR SÜREDE AMORTİ EDEBİLECEĞİNE BAKTIK Santrali kurarken ne kadar sürede kendini amorti edebileceğini araştırdıklarını belirten Hazneci, "Dönemin şartlarında çok tercih edilebilir bir fizibilitesi yoktu ancak bizi buna iten başka faktörler de oldu. Özellikle çocuklarımızın geleceği noktasında onlara daha yaşanabilir bir doğa bırakmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgede ve ülkede teşviki anlamında öncü olmaktı hedefimiz. Aynı zamanda müşterilerin ve pazarın da bu konudaki beklentilerine cevap vermek adına sonunda böyle bir yatırım kararı aldık." diye konuştu.

5 YENİ BİR YATIRIM YAPIYORUZ Hazneci, santral sayesinde yılda yaklaşık 1500 ton karbondioksit salımını engellediklerini dile getirdi. Yeni bir GES projesi yatırımı da yaptıklarını ifade eden Hazneci, "2 megawatt kapasiteli ikinci bir tesisin yatırımına başlıyoruz. Amacımız şirketin tüm enerji tüketimini buradan karşılamak. Beraberinde yakın gelecekte elektrikli araç kullanımı gibi birtakım çevreci yakıt kullanımlarının artmasıyla beraber buralarda oluşabilecek ihtiyaçları da bu tesisten karşılamayı hedefliyoruz." dedi.

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