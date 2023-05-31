Bu havayolu şirketi bir süre yolcuları tartacak

Yeni Zelanda Sivil Havacılık Otoritesi, ulusal havayolu şirketinden 2 Temmuz 2023'e kadar Auckland Uluslararası Havalimanı'ndan uluslararası uçuş yapan yolcuları tartmasını istiyor.

Air New Zealand'ın 'yolcu ağırlığı anketi' olarak adlandırdığı programın, uçakların ağırlık yükü ve dağılımı hakkında veri toplamanın bir yolu olduğu belirtiliyor. Açıklamaya göre veriler güvenli uçuş için kalkıştan önce uçağın ağırlığını ve dengesini hesaplarken ortalama yolcu ağırlıklarını belirlemeye yardımcı olacak.

Havayolunun yük kontrolü iyileştirme uzmanı Alastair James yaptığı açıklamada, "Kargodan uçaktaki yemeklere ve valizlere kadar uçağa giren her şeyi tartıyoruz. Müşteriler, mürettebat ve kabin bagajları için, bu anketi yaparak elde ettiğimiz ortalama ağırlıkları kullanıyoruz" diyor.

Havayolu, bireylerin mahremiyetini korumak için verileri isimsiz hale getirdiğini söylüyor. James, "Tartıya çıkmanın rahatsız edici olabileceğini biliyoruz. Müşterilerimize hiçbir yerde görünür bir ekran olmadığı konusunda güvence vermek istiyoruz. Kilonuzu kimse göremez, biz bile" diyor.