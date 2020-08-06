Citroen Ağustos kampanyasını duyurdu. Citroen Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, seçili Citroen modellerinde 40 bin TL için 48 ay yüzde 0,92 faiz ile ayda 1.050 TL taksitli kredi imkanı veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,92 faiz imkanı mümkün olacak. Ayrıca Citroen Jumper ağustos ayına özel 20 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile satışa sunulurken, kredi kullanmak istemeyenler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

Citroen’den verilen bilgiye göre yeni Citroen C5 Aircross SUV 40 bin TL’ye 48 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği ve ayda 1.050 TL taksit imkanı ile satışa sunuluyor.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV’da 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği; seçili modellerde geçerli 3 bin TL nakit alım indirimi var.

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Berlingo’da 40 bin TL özel 48 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği ve ayda 1.050 TL taksit imkanı ile veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği sunuluyor.

Citroen C3 Aircross SUV için 2 bin TL nakit alım indirimi veya 40 bin TL’ye özel 48 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği ve ayda 1.050 TL taksit imkanı ile ya da 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği var.

CITROEN C3 NE KADAR?