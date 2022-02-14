CNR Holdingin bu yıl Ruanda’da düzenleyeceği 7 farklı sektörel fuarda toplam 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor.

Fuarların tanıtım lansmanında buluşan Türk ihracatçı ve yabancı misyon temsilcileri, Afrika pazarı hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

İhracat odaklı fuar seferberliğini tanıtmak için bir araya geldiklerini dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; “Afrika ile ilk ticaret denememizi İstanbul’da yaptık. Çok iyi göre dönüşler aldık ve fuar çok başarılı geçti. Fuarı aslında uzun zamandır Afrika’da yapmayı planlıyorduk. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da yol gösterdi ve ufuk tuttu. Afrika’da seçtiğimiz pazar, Afrika’nın giriş kapısı Ruanda oldu ama Gateway to Africa Fuarlarımız tüm Afrika’yı kapsıyor. Tüm Afrika’ya ulaşmayı planladık. Ruanda ve diğer Afrika ülkelerinin alıcılarını Ruanda’da bir araya getireceğiz. Randa, Afrika kıtası ile iş yapmanın en kolay ve en az maliyetli yolu. Koca Afrika kıtasındaki ülkeleri tek tek dolaşarak bile ulaşamayacağınız alıcıları biz Ruanda’daki standınıza kadar getireceğiz. Çok teklif var bu yönde, belki ileriki tarihlerde diğer ülkelerde de fuarlarımızı artırabiliriz. Geçtiğimiz ay Afrika fuarlarının tanıtımlarını tüm dünyaya duyurduk. Yerli firmalar kadar yabancılardan da oldukça katılım teklifi aldık. Ruanda veya Afrika kıtası ile iş yapan ya da yapmak isteyen fuarlarımıza büyük ilgi gösterdi. Bu nedenle fuarlarımızın yabancı katılımcı rakamını %40 seviyesinde dondurduk. Geriye kalan %60’lık oranını ise Türk firmalar için ayırdık. Bu fuarlarla önemli bir ihracat seferberliğini başlatmış olduk. Sonunda hep beraber çok başarılı bir iş ortaya koyacağız. Çünkü bizim yaptığımız işler daima çok başarılı oldu ve hep uçtu. İnşallah bu projemiz de uçacaktır bundan eminim” dedi.

“Afrika kendimizi tanıtmamız gereken bir pazar”

Tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki de, Afrika kıtasının, Türkiye’deki bütün ihracatçıların ilgisini çekmesi gerektiğini vurguladı. Öztiryaki; “Yeni bir filmin, yeni bir hayatın başladığı dünyada birçok rolümüzün olduğunu hesaba katarsak, Türkiye’deki tüm sektörleri çok yakından ilgilendiren bir kıta Afrika. Biz Afrika kıtasına, almamız gerekeni alınması gereken bir fiyata, satmamız gerekeni ise satılması gereken bir fiyata sattığımız bir ülke imajı verdik. Yani Afrika bizim için çok önemli pazar, biz de Afrika için bir o kadar önemli bir ülkeyiz. CNR Holdingi bu girişimi için kutluyorum. Çünkü CNR, hakikaten yıllardır tüm sektörlere fuar hizmeti veren bir firma. Afrika’da bir blok halinde fuarlar düzenleyecek olması çok değerli. Ben horeca sektöründeyim ama Afrika pazarı dünyadaki tüm sektörlere hitap ediyor. ürünlerimizin orada satılacak bir yeri muhakkak var. Çünkü orada daha yeni başlayan bir yatırım hayatı var. Buradan ihracatçılarımıza sesleniyorum. Olmamız gereken, fuarlarla kendimizi tanıtmamız gereken bir Pazar Afrika.” diye konuştu.

Uzun zamandır Ruanda ile iş ilişkileri yürüten Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora; ”Pandemi gösterdi ki lojistik sektörü oldukça önemli. Rusya’dan Çin’e, oradan Amerika’ya bütün nakliye ağlarında sorunlar var. Bu süreçte Türkiye üretimin aksamaması, lojistikte sorun yaşamaması sayesinde çok ön plana çıktı. Bana göre bu bölgede Türkiye’ye rakip bir ticaret üssü daha yok. Afrika’nın ihtiyaçlarını da çok iyi biliyoruz. Bu anlamda, bu fuar organizasyonlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ülke seçimi olarak da çok güzel bir ülke Ruanda.” dedi.

Türk Yapı malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar; “Türk yapı sektörü, kalitesi ile dünyada tercih edilen bir sektör haline geldi. Önümüzdeki dönemde Afrika kıtası bizim için çok önemli hale geldi. Bu 31.7 milyar dolarlık ihracatımızın sadece 3.5 milyar doları Afrika kıtasına yapıldı. Önümüzde çok büyük bir pazar var. Burada sadece Ruanda olarak değerlendirmemek, özellikle yakın coğrafyasındaki ülkelerle birlikte ele almak çok önemli. Türk yapı sektörü Ruanda’yı Afrika’nın bir kapısı olarak görüyor. CNR’ın Afrika fuarlarının Türk yapı sektörünün o bölgelere ihracatını önemli oranda artıracağını düşünüyorum” dedi.

Afrika’nın büyük bir pazar ve nüfus yoğunluğuna sahip olduğunu dile getiren Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller Birliği Başkanı Şerafettin Ceceli de; “Afrika gelişmekte olan bir kıta. Doğal rezervleri işletir hale geldi. Bizim sektörümüz açısından baktığımızda Ruanda’nın iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. CNR 15 sektör için Afrika’nın kapılarını açacak. İnşallah o kapıdan hep beraber geçeriz. Kasım ayında Ruanda’da olacağız” diye konuştu.