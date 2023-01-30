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Coca Cola akıllı telefon pazarına giriyor

Coca-Cola akıllı telefon pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin, bu çeyrekte Hindistan’da piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon modeli için Realme ile işbirliği yaptığı düşünülüyor.

30 Ocak 2023 | 09:43
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Coca Cola akıllı telefon pazarına giriyor

Tasarımı paylaşılan telefonun arka kısmında Coca-Cola logosu ve LED flaşlı çift kamera sensörü bulunuyor. 

Realme Hindistan Başkan Yardımcısı Madhav Sheth, sosyal medya hesabından Realme 10 Pro 5G ve telefonun arka panelinden yansıyan bir Coca-Cola kutusunu gösteren bir gönderi paylaştı. Bu da iki firmanın ortaklık yaptığı iddialarını dolaylı yoldan doğruladı.

Kısa bir süre önce dev şirketin yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmek istediği iddiaları gündeme gelmişti. Androidpolice'in haberine göre daha önce pek çok örneği olduğu gibi Coca Cola da akıllı telefon üreticilerinin yeni cihazlarında kendi markasının temasının kullanılmasını sağlamak istiyor. Bu doğrultuda Coca Cola’nın Çin merkezli dev akıllı telefon üreticisi Realme ile bir işbirliği gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Öte yandan Çinli telefon üreticisi, kola temalı bir telefona benzeyen  teaser yayınladı ve Realme'de bir şeylerin "köpürdüğü" mesajını verdi.

Habere göre Coca Cola ile Realme arasında hazırlanan protokol kapsamında Coca Cola temalı bir Android akıllı telefon modeli piyasaya sürülecek. Tasarımı ortaya çıkan cihaz görsel açıdan “Realme 10 Pro 5G” modeline benzerlik taşıyor. Realme’nin hangi modeline Coca Cola özel sürümü geleceği resmi olarak duyurulmadı. Bu nedenle de yayınlanan ilk render görseli üzerinden modelin “Realme 10 Pro 5G” olduğu değerlendirmelerinin yapılmasına neden oldu.

Realme tarafından geliştirilen Realme 10 Pro 5G akıllı telefon modeli 6.7 inç ekran boyutuna sahip. FHD+ ekran çözünürlük ile geliyor. Cihaz 120 Hz ekran tazeleme hızı sunuyor.

 

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