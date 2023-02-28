ARA
Bist 100
5258,88
1,18%
Bist 100
Dolar/TL
18,8865
-0,0053%
Dolar/TL
Euro/TL
20,036
0,0009%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0609
0,0127%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1098,36
-0,47%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Deprem bölgesindeki 4 ilde bazı firmaların dahilde işleme izin süreleri uzatıldı

Deprem bölgesindeki 4 ilde bazı firmaların dahilde işleme izin süreleri uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya'daki firmaların dahilde işleme izin sürelerin 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

28 Şubat 2023 | 09:45
0
Deprem bölgesindeki 4 ilde bazı firmaların dahilde işleme izin süreleri uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle, depremler sebebiyle merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya'da yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi-dahilde işleme izni süreleri 31 Aralık 2023'ten önce sona eren firmaların, (6 Şubat'tan önce belgede-izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) bugünden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerinin süreleri, resen ilave zaman verilerek 31 Aralık 2023'e (bu tarih dahil) kadar uzatıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1098,36 -0,47%
  • ALTIN ONS 1808,86 -0,46%
  • BIST 100 5258,88 1,18%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8865 -0,0053%
  • EURO/TURK LIRASI 20,036 0,0009%
  • EURO/USD 1,0609 0,0127%
  • INGILIZ STERLINI 1,20898 0,26871%
  • JAPON YENI 136,799 0,398%
  • KANADA DOLARI 1,35674 -0,06114%
  • RUS RUBLESI 75,015 0,1135%
Günün En Çok Okunanları
Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Emlakçı ve nakliyecilere fahiş fiyat cezası
Emlakçı ve nakliyecilere fahiş fiyat cezası
Google ve Meta'dan ayrılanların yeni adresi belli oldu
GERİ
İLERİ
Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Emlakçı ve nakliyecilere fahiş fiyat cezası
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL