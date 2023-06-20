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Dgpays’in POS uygulaması, ABD’li ZMBIZI’nin telefonlarında

Dgpays tarafından geliştirilen ve akıllı telefonların POS cihazı olarak kullanılmasına imkan veren DgPOS uygulaması, ABD’li teknoloji şirketi ZMBIZI’nin telefonlarında kullanılmaya başlandı. Temassız uluslararası ödeme sistemleri uyumlu DgPOS sayesinde, ZMBIZI telefon sahipleri kart kabul işlemlerini telefonları üzerinden gerçekleştirebiliyor.

20 Haziran 2023 | 13:39
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Dgpays’in POS uygulaması, ABD’li ZMBIZI’nin telefonlarında

Türkiye merkezli finans teknoloji platformu Dgpays tarafından geliştirilen yenilikçi ödeme kabul çözümü DgPOS uygulaması, ABD’li teknoloji şirketi ZMBIZI’nin akıllı telefonlarında kullanılmaya başlandı. 18 aylık başarılı bir pilot programın ardından ZMBIZI, Haziran 2023'te Dgpays’in altyapısını sağladığı ve TAP™ adı verilen ticari programını ilk kez telefonlarında kullanıma sundu. DgPOS, Android işletim sistemi barındıran herhangi bir cihazın POS cihazı olarak işlev görmesine imkan veriyor.

DgPOS’un ZMBIZI telefonlarında kullanılmaya başlanması ile Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları, kart kabul işlemleri için harici satış noktası terminaline ihtiyaç duymadan ödemeleri telefonlarından anında ve temassız olarak tahsil edebileceği bir çözüme kavuştu. Bu uygulama ile ABD ve Kanada’daki mikro ve küçük işletmelerin finansal ekosisteme daha fazla dahil edilmesi ve yeni müşteri potansiyelinden faydalanarak satış hacimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

YURTDIŞINDA BÜYÜYECEK

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dgpays Genel Müdürü Hasan Kaya “Hem işletmeler hem de müşterilerin hayatını kolaylaştırarak güvenli ve hızlı alışveriş imkanı sunan DgPOS ile ilgili kullanıcıların beğenileri tarafımıza ulaşıyor. Ödeme sistemleri çözümlerimizin ülkemiz sınırlarını aşarak uluslararası boyutta gördüğü ilgiden mutluyuz. İlerleyen dönemde de hız kesmeden hem yurtiçinde hem de yurtdışında yapacağımız önemli iş birlikleriyle beraber finansal teknoloji alanındaki çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

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