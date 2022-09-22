Doğanlar Mobilya Grubu’nun markası Doğtaş, Fransa’daki dördüncü, yurtdışındaki 54. mağazasını Paris Pierrefitte Sur-Seine bölgesinde 1000m2’lik bir alanda açtı.

Doğanlar Mobilya Grubu’nun lider markası Doğtaş, yurt dışındaki mağaza atağına yenilerini ekliyor. Fransa’daki dördüncü, yurtdışındaki 54. mağazasını Paris Pierrefitte Sur-Seine bölgesinde açan Doğtaş, eylülde Londra’nın Wimbledon bölgesinde ikinci mağazasını açmayı planlıyor.

Davetliler arasında Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosu Sayın Serdar Belentepe, Paris Ticaret Baş müşaviri Sayın Murat Gören ve Türk basınından misafirlerin yer aldı.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan açılışta yaptığı konuşmada, “Babamız Ali Doğan’ın 70’li yıllarda Biga’da temellerini attığı, bugün 35 ülkede, 54 mağazayla adını duyuran Doğtaş markamızın, mobilya sektörünün önemli oyuncuları arasında yer almasından gurur duyuyoruz. Doğtaş, küresel bir marka olma yolunda attığı emin adımlarla bugün Türkiye’nin yanı sıra New York, Londra, Paris, Lyon, Berlin, Viyana, Lozan gibi dünyanın önde gelen şehirlerinde mobilya sektörüne yön veren, trend belirleyen değerli bir konuma sahip. Paris’teki 1000m2’lik 4. Mağazamızda, Doğtaş’ın yakın zamanda lanse ettiği ve 400 parçadan oluşan Doğtaş Home koleksiyonu da yer alıyor.Doğtaş ile 2022 yılını, yurt dışında 60’a yakın mağaza ile kapatmayı hedefliyoruz.” dedi.