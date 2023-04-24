Habere göre dünyanın en zengin insanı ve LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault her ay beş çocuğunu şirketin Paris'teki merkezindeki özel yemek salonunda öğle yemeğine çağırıyor. The Wall Street Journal'a konuyla ilgili bilgi veren kaynaklara göre 90 dakika süren öğle yemeğinin amacı, LVMH'nin 70'ten fazla markasında şirket stratejisi ve yönetici performansı konusunda çocuklarını bilgilendirmek ve tavsiyelerini almak. Ancak görünüşe göre yemeğin amacı bundan da fazlası.

1 YEMEKTE NELER KONUŞULUYOR? Habere göre 90 dakika süren yemek, Fransız milyarderin iPad'inde hazırladığı tartışma konularını yüksek sesle okumasıyla başlıyor. Arnault daha sonra masanın etrafında dolaşarak çocuklarının her birinden yorumlarını, tavsiyelerini istiyor. The Journal'a göre, aylık seanslar, Arnault'un çocuklarını şirketi yönetmeye hazırlamaya yönelik onlarca yıllık planının bir parçası.

2 YEMEĞİN ÖNEMİ Dail Mail'e göre bu geleneksel aile yemeklerinin Arnault'un 48 yaşındaki Delphine, 45 yaşındaki Antoine, 30 yaşındaki Alexandre, 28 yaşındaki Frédéric ve 25 yaşındaki Jean arasından LVMH ve markaları Louis Vuitton, Christian Dior ve Tiffany & Co'nun başına kimin geçeceğine karar vermesine yardımcı olmak için çok önemli.

3 KÜÇÜKLÜKTEN BERİ MATEMATİĞİN ÖNEMİNİ ANLATTI Habere göre Arnault, çocuklarına küçükken matematiğin önemini anlattı. Journal da Arnault'un çocuklarına küçükken matematik konusunda eğitim aldırdığını; yetişkin olduklarında onlara şirket rolleri verdiğini ve akıl hocaları atadığını söylüyor. Ünlü iş insanı çocuklarını da iş gezilerine götürürdü.

4 KARDEŞLERİN EN BÜYÜĞÜ DELPHINE ARNAULT Arnault'un hangi çocuğunun gelecekte görevi devralacağı konusunda çok sayıda spekülasyon var. Beş çocuğu da LVMH markalarında görev alan Arnault'un tek kızı ve kardeşlerin en büyüğü olan Delphine, Ocak ayında Dior'un CEO'su olmuştu. Delphine Arnault, 1 Şubat 2023'ten bu yana Christian Dior Couture'un Başkanı ve CEO'su olarak görev yapıyor.

5 ÇOCUKLARININ GÖREVLERİ Arnault'un 45 yaşındaki en büyük oğlu Antoine Arnault de yakın bir zaman önce holdingin başına getirilmişti. Antoine Arnault, ailenin LVMH'yi kontrol ettiği holding şirketi Christian Dior SE'nin CEO'su ve başkan yardımcısı.

6 Alexandre Arnault 30 yaşındaki Alexandre Arnault Tiffany markasında yöneticilik yapıyor.

7 Frederic Arnault 28 yaşındaki Frederic Arnault Tag Heuer’de yöneticilik yapıyor.

8 Jean Arnault Jean Arnault ise Louis Vuitton'un saat bölümünde yönetici konumunda yer alıyor.

9 ÇOCUKLARINA ÖĞRETTİĞİ ŞEY LVMH'nin moda kolunun CEO'su Sidney Toledano, çocuklarından herhangi birinin Arnault'un yerine geçeceğinin garantisi olmadığını söyledi. Toledano, "Bernard Arnault hiçbir zaman 'Çocuklarımı halefim olarak hazırlamalıyım' demedi. Arnault çocuklarına küçük yaştan itibaren kişisel anlaşmazlıklar yerine şirkete değer vermeyi öğretti" diyor.

10 ÇOCUKLARININ GELİŞİMİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR Ancak Insider'ın haberine göre Arnault yine de çocuklarının şirketteki gelişimini yakından takip ediyor. The Journal'a göre Toledano ve LVMH'nin en büyük markası Louis Vuitton'un eski yöneticisi Michael Burke, kardeşlere akıl hocalığı yapmada rol oynadı. Toledano'dan sık sık çocukların karakter özelliklerini değerlendirmesi istenmiş.