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  • Dünyanın en zengin adamı 5 çocuğunu neden her ay 90 dakikalık yemekte bir araya getiriyor?

Dünyanın en zengin adamı 5 çocuğunu neden her ay 90 dakikalık yemekte bir araya getiriyor?

Lüks devi LVMH'nin sahibi Bernard Arnault bugün dünyanın en zengin insanı. Arnault'nun hepsi de şirketin farklı alanlarında çalışan beş çocuğu var. Wall Street Journal'a göre her ay beş çocuğuyla birlikte özel bir öğle yemeğinde bir araya geliyor.

24 Nisan 2023 | 14:40
Son Güncellenme: 24 Nisan 2023 | 14:58
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Dünyanın en zengin adamı 5 çocuğunu neden her ay 90 dakikalık yemekte bir araya getiriyor?

Habere göre dünyanın en zengin insanı ve LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault her ay beş çocuğunu şirketin Paris'teki merkezindeki özel yemek salonunda öğle yemeğine çağırıyor. The Wall Street Journal'a konuyla ilgili bilgi veren kaynaklara göre 90 dakika süren öğle yemeğinin amacı, LVMH'nin 70'ten fazla markasında şirket stratejisi ve yönetici performansı konusunda çocuklarını bilgilendirmek ve tavsiyelerini almak. Ancak görünüşe göre yemeğin amacı bundan da fazlası.

1
YEMEKTE NELER KONUŞULUYOR?

YEMEKTE NELER KONUŞULUYOR?

Habere göre 90 dakika süren yemek, Fransız milyarderin iPad'inde hazırladığı tartışma konularını yüksek sesle okumasıyla başlıyor. Arnault daha sonra masanın etrafında dolaşarak çocuklarının her birinden yorumlarını, tavsiyelerini istiyor. The Journal'a göre, aylık seanslar, Arnault'un çocuklarını şirketi yönetmeye hazırlamaya yönelik onlarca yıllık planının bir parçası.
2
YEMEĞİN ÖNEMİ

YEMEĞİN ÖNEMİ

Dail Mail'e göre bu geleneksel aile yemeklerinin Arnault'un 48 yaşındaki Delphine, 45 yaşındaki Antoine, 30 yaşındaki Alexandre, 28 yaşındaki Frédéric ve 25 yaşındaki Jean arasından LVMH ve markaları Louis Vuitton, Christian Dior ve Tiffany & Co'nun başına kimin geçeceğine karar vermesine yardımcı olmak için çok önemli.
3
KÜÇÜKLÜKTEN BERİ MATEMATİĞİN ÖNEMİNİ ANLATTI

KÜÇÜKLÜKTEN BERİ MATEMATİĞİN ÖNEMİNİ ANLATTI

Habere göre Arnault, çocuklarına küçükken matematiğin önemini anlattı. Journal da Arnault'un çocuklarına küçükken matematik konusunda eğitim aldırdığını; yetişkin olduklarında onlara şirket rolleri verdiğini ve akıl hocaları atadığını söylüyor. Ünlü iş insanı çocuklarını da iş gezilerine götürürdü.
4
KARDEŞLERİN EN BÜYÜĞÜ DELPHINE ARNAULT

KARDEŞLERİN EN BÜYÜĞÜ DELPHINE ARNAULT

Arnault'un hangi çocuğunun gelecekte görevi devralacağı konusunda çok sayıda spekülasyon var. Beş çocuğu da LVMH markalarında görev alan Arnault'un tek kızı ve kardeşlerin en büyüğü olan Delphine, Ocak ayında Dior'un CEO'su olmuştu. Delphine Arnault, 1 Şubat 2023'ten bu yana Christian Dior Couture'un Başkanı ve CEO'su olarak görev yapıyor.
5
ÇOCUKLARININ GÖREVLERİ

ÇOCUKLARININ GÖREVLERİ

Arnault'un 45 yaşındaki en büyük oğlu Antoine Arnault de yakın bir zaman önce holdingin başına getirilmişti. Antoine Arnault, ailenin LVMH'yi kontrol ettiği holding şirketi Christian Dior SE'nin CEO'su ve başkan yardımcısı.
6
Alexandre Arnault

Alexandre Arnault

30 yaşındaki Alexandre Arnault Tiffany markasında yöneticilik yapıyor.
7
Frederic Arnault

Frederic Arnault

28 yaşındaki Frederic Arnault Tag Heuer’de yöneticilik yapıyor.
8
Jean Arnault

Jean Arnault

Jean Arnault ise Louis Vuitton'un saat bölümünde yönetici konumunda yer alıyor.
9
ÇOCUKLARINA ÖĞRETTİĞİ ŞEY

ÇOCUKLARINA ÖĞRETTİĞİ ŞEY

LVMH'nin moda kolunun CEO'su Sidney Toledano, çocuklarından herhangi birinin Arnault'un yerine geçeceğinin garantisi olmadığını söyledi. Toledano, "Bernard Arnault hiçbir zaman 'Çocuklarımı halefim olarak hazırlamalıyım' demedi. Arnault çocuklarına küçük yaştan itibaren kişisel anlaşmazlıklar yerine şirkete değer vermeyi öğretti" diyor.
10
ÇOCUKLARININ GELİŞİMİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ÇOCUKLARININ GELİŞİMİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Ancak Insider'ın haberine göre Arnault yine de çocuklarının şirketteki gelişimini yakından takip ediyor. The Journal'a göre Toledano ve LVMH'nin en büyük markası Louis Vuitton'un eski yöneticisi Michael Burke, kardeşlere akıl hocalığı yapmada rol oynadı. Toledano'dan sık sık çocukların karakter özelliklerini değerlendirmesi istenmiş.
11
Piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu

Piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu

LVMH'nin hisseleri, Paris borsasında cuma günü 901,10 avrodan kapanırken, 24 Nisan 2023'te yüzde 0,3 artışla TSİ 13.38'de 903,3 avroya ulaşarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasa değeri 500 milyar avroya yaklaşan LVMH, piyasa değeri dolar cinsinden 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu.
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