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Dünyanın en zengin 10 isminden 6'sı aynı sektörden (28 Şubat 2023)

Tesla CEO'su Elon Musk, Bloomberg Milyarderder Endeksine göre yeniden dünyanın en zengin insanı oldu. Listedeki 10 isimden 6'sı aynı sektörden ve ana işleri Teknoloji... Tesla hissesi Ocak ayından bu yana yükseliş trendinde ve Pazartesi günü 207.63 dolardan kapandı.

28 Şubat 2023 | 11:28
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Dünyanın en zengin 10 isminden 6'sı aynı sektörden (28 Şubat 2023)

Elon Musk, Bloomberg'in dünyanın en zengin insanları listesinin zirvesine geri döndü. Bloomberg'e göre Tesla ve Twitter'ın da aralarında bulunduğu şirketlerin başındaki isim Musk'ın şu anda net değeri 187 milyar dolar. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk, serveti 182 milyar dolar olan LVMH CEO'su Bernard Arnault'u geride bıraktı.

Fransız lüks eşya devi LVMH'nin (LVMHF) başkanı Bernard Arnault, Tesla hisselerinin Aralık ayında düşmesi nedeniyle geçen yıl Musk'ı geride bırakarak zireye çıkmıştı. Yahoo Finance'in geçmiş verilerine göre Tesla hisse senedi fiyatı 3 Ocak 2023'te 108,10 doları gördü. Otomobil üreticisinin hissesi Pazartesi günü 207.63 dolardan kapandı.  Musk, twitter'ı satın alma sürecinin ardından şimdiye kadar daha iyi bir 2023 geçirmiş gibi görünüyor. Musk daha önce 2021'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek o sırada dünyanın en zengin insanı olmuştu. Musk, Arnault ve Bezos üçlüsü, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesinde periyodik olarak yer değiştiriyor.

İŞTE BLOOMBERG'E GÖRE EN ZENGİN 10 İSİM (28 ŞUBAT 2022)

1
1- Elon Musk 187 milyar dolar (Teknoloji)

1- Elon Musk 187 milyar dolar (Teknoloji)

2
2- Bernard Arnault 185 milyar dolar (Kozmetik, lüks tüketim)

2- Bernard Arnault 185 milyar dolar (Kozmetik, lüks tüketim)

3
3- Jeff Bezos 117 milyar dolar (Teknoloji)

3- Jeff Bezos 117 milyar dolar (Teknoloji)

4
4- Bill Gates 114 milyar dolar (Teknoloji)

4- Bill Gates 114 milyar dolar (Teknoloji)

5
5- Warren Buffett 106 milyar dolar (Yatırımcı)

5- Warren Buffett 106 milyar dolar (Yatırımcı)

6
6- Larry Ellison 102 milyar dolar (Teknoloji)

6- Larry Ellison 102 milyar dolar (Teknoloji)

7
7- Steve Ballmer 89.4 milyar dolar (Teknoloji)

7- Steve Ballmer 89.4 milyar dolar (Teknoloji)

8
8- Larry Page 84.7 milyar dolar (Teknoloji)

8- Larry Page 84.7 milyar dolar (Teknoloji)

9
9- Carlos Slim 83.2 milyar dolar (Mobil telekom, inşaat, madencilik vb)

9- Carlos Slim 83.2 milyar dolar (Mobil telekom, inşaat, madencilik vb)

10
10- Mukesh Ambani 81.1 milyar dolar (Enerji)

10- Mukesh Ambani 81.1 milyar dolar (Enerji)

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