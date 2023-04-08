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Dünyanın en zengin erkeği ve kadını aynı ülkeden, aynı sektörden

Yıllardır ilk kez Forbes'un Milyarderler Listesi'nin zirvesinde teknoloji değil lüks ürünler var. Dünyanın en zengin erkeği ve kadını ise ilk kez Fransız. LVMH imparatorluğunu yöneten Bernard Arnault ile L'Oréal'den Françoise Bettencourt-Meyers, dünyanın en zengin kadın ve erkeği...

08 Nisan 2023 | 21:39
Son Güncellenme: 08 Nisan 2023 | 21:56
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Dünyanın en zengin erkeği ve kadını aynı ülkeden, aynı sektörden

Bernard Arnault, Forbes'un milyarderler listesine göre Elon Musk'ı tahtından indirdi ve dünyanın en zengin insanı oldu. Arnault'nun lüks eşya firması LVMH, Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Tiffany&Co ve Moet & Chandon gibi markaları bünyesinde barındırıyor.
 

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211 MİLYAR DOLARLIK SERVET

211 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Louis Vuitton el çantaları, Tiffany pırlanta yüzükler, Christian Dior ürünleri ve Sephora kozmetik ürünleri de dahil olmak üzere 75 markalık imparatorluğu yöneten 74 yaşındaki Arnault, 10 Mart itibarıyla 211 milyar dolarlık bir servetle Amerikan teknoloji devlerini geride bıraktı. Forbes'a göre gelir, kâr ve LVMH hisselerinin tümü rekor seviyelere çıkarak Arnault'nun servetine son 12 ayda 53 milyar dolar kattı.
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80.5 MİLYAR DOLARLIK SERVET

80.5 MİLYAR DOLARLIK SERVET

L'Oreal'in varisi ve yönetim kurulu üyesi Francoise Bettencourt Meyers Forbes'un listesine göre dünyanın en zengin kadını. Küresel listede de 11. sırada yer alıyor. Forbes'un dünyanın en zengin kadınları listesinde üç yıl üst üste birinci olan 69 yaşındaki Bettencourt-Meyers'in tahmini net serveti 80,5 milyar dolar. Şirketinin uluslararası kozmetik markaları arasında Kiehl's, Lancôme, Maybelline New York ve Essie bulunuyor. Forbes'a göre L'Oréal'in varisi, kozmetik devinin son 12 ayda hisselerindeki %12'lik artış sayesinde üst üste üçüncü kez dünyanın en zengin kadını unvanını korudu.
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LÜKS ÜRÜNLER ZİRVEYE ÇIKTI

LÜKS ÜRÜNLER ZİRVEYE ÇIKTI

Forbes'un her yıl yayınlanan listesinde üst sıralara uzun yıllardır teknoloji girişimcileri hakim. Ancak teknoloji hisselerindeki dalgalanma küresel durgunluğa rağmen lüks ürünlerin zirvede yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.
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LÜKS ÜRÜNLERİN TIRMANIŞI

LÜKS ÜRÜNLERİN TIRMANIŞI

New York Times'a göre bu rakamlar zengin tüketicilerin yaşam maliyeti krizine karşı dirençli olduğunu gösteriyor. Pandemi sonrası satışlar tırmandı. L'Oréal geçen yıl 38 milyar doları aşan küresel satışlara sahipken, LVMH 80 milyar dolarlık rekor gelir elde etti. Bernstein'tan analist Luca Solca, "Covid tecritlerinden sonra daha fazla insan lüks mallara harcama yapmak için akın ediyor" diyor.
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TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ

Teknoloji şirketleri ise son bir yılda artan faiz oranları, yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik koşullar nedeniyle daha sancılı bir süreç yaşadı. Pandemi sırasındaki hızlı büyümeyi yaygın işten çıkarmalar izledi ve geçen yıl teknoloji hisselerinde yaklaşık yüzde 30'luk düşüş, Elon Musk ile Jeff Bezos'un servetini düşürdü. Musk, Forbes sıralamasında tahmini 180 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Bezos, 114 milyar dolarla üçüncü oldu.
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EN ÇOK MİLYARDER ABD'DEN

EN ÇOK MİLYARDER ABD'DEN

Fransız iş insanalarının en üst sıralarda yer almasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri hala en çok milyardere sahip ülke ve 735 milyardere ship. Çin 562 milyarderle ikinci sırada yer alıyor.
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