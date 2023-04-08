Dünyanın en zengin erkeği ve kadını aynı ülkeden, aynı sektörden

Bernard Arnault, Forbes'un milyarderler listesine göre Elon Musk'ı tahtından indirdi ve dünyanın en zengin insanı oldu. Arnault'nun lüks eşya firması LVMH, Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Tiffany&Co ve Moet & Chandon gibi markaları bünyesinde barındırıyor.
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211 MİLYAR DOLARLIK SERVETLouis Vuitton el çantaları, Tiffany pırlanta yüzükler, Christian Dior ürünleri ve Sephora kozmetik ürünleri de dahil olmak üzere 75 markalık imparatorluğu yöneten 74 yaşındaki Arnault, 10 Mart itibarıyla 211 milyar dolarlık bir servetle Amerikan teknoloji devlerini geride bıraktı. Forbes'a göre gelir, kâr ve LVMH hisselerinin tümü rekor seviyelere çıkarak Arnault'nun servetine son 12 ayda 53 milyar dolar kattı.
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80.5 MİLYAR DOLARLIK SERVETL'Oreal'in varisi ve yönetim kurulu üyesi Francoise Bettencourt Meyers Forbes'un listesine göre dünyanın en zengin kadını. Küresel listede de 11. sırada yer alıyor. Forbes'un dünyanın en zengin kadınları listesinde üç yıl üst üste birinci olan 69 yaşındaki Bettencourt-Meyers'in tahmini net serveti 80,5 milyar dolar. Şirketinin uluslararası kozmetik markaları arasında Kiehl's, Lancôme, Maybelline New York ve Essie bulunuyor. Forbes'a göre L'Oréal'in varisi, kozmetik devinin son 12 ayda hisselerindeki %12'lik artış sayesinde üst üste üçüncü kez dünyanın en zengin kadını unvanını korudu.
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LÜKS ÜRÜNLER ZİRVEYE ÇIKTIForbes'un her yıl yayınlanan listesinde üst sıralara uzun yıllardır teknoloji girişimcileri hakim. Ancak teknoloji hisselerindeki dalgalanma küresel durgunluğa rağmen lüks ürünlerin zirvede yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.
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LÜKS ÜRÜNLERİN TIRMANIŞINew York Times'a göre bu rakamlar zengin tüketicilerin yaşam maliyeti krizine karşı dirençli olduğunu gösteriyor. Pandemi sonrası satışlar tırmandı. L'Oréal geçen yıl 38 milyar doları aşan küresel satışlara sahipken, LVMH 80 milyar dolarlık rekor gelir elde etti. Bernstein'tan analist Luca Solca, "Covid tecritlerinden sonra daha fazla insan lüks mallara harcama yapmak için akın ediyor" diyor.
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