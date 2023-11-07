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Enerjisa Enerji'den 9 ayda 9 milyar liralık yatırım

Enerjisa Enerji, karlı büyüme stratejisi kapsamında yaptığı elektrik dağıtım ağındaki ve müşteri çözümleri alanlarındaki yatırımları, ocak-eylül döneminde geçen yıl aynı döneminde gerçekleşen yatırımın iki katının üzerine çıkarak 9 milyar liraya ulaştı.

07 Kasım 2023 | 10:31
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Enerjisa Enerji'den 9 ayda 9 milyar liralık yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüzde 20'si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan Enerjisa Enerji, 30 Eylül tarihli mali tablolarını açıkladı.

Buna göre şirket, ocak-eylül dönemi konsolide faaliyet gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artırarak 15 milyar 949 milyon liraya, baz alınan net karını ise yüzde 69 artırarak 4,3 milyar liraya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, daha iyi bir gelecek için yeni enerji dünyasına öncülük etme vizyonları doğrultusunda yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "Dağıtım ağı, müşteri çözümleri ve Eşarj alanlarında yaptığımız toplam yatırım yılın ilk dokuz ayında 9 milyar liraya ulaştı. Bundan sonra da topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerjisa Enerji Finanstan Sorumlu Üst Yöneticisi (CFO) Phillipp Ulbrich ise, operasyonel ve finansal performanslarını bu dönem de koruyarak hedeflerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "2023 yılı için müşteri çözümleri de dahil olmak üzere yatırım planımız ile uyumlu olarak hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2023 yılının başında meydana gelen deprem felaketinde elektrik arz güvenliğini yeniden tesis etmek amacıyla pek çok önemli projeyi yürüten dağıtım ekibimizle gurur duyuyorum. Sürdürülebilir stratejimiz sayesinde yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 69 oranında artışla 4,3 milyar lira Baz Alınan Net Kar elde ederken, uzun vadeli Faaliyet Gelirleri ve Baz Alınan Net Kar beklentilerimize bağlı kalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


 

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