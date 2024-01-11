"Net Sıfır Yol Haritası", OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantıda konuşan OYAK Genel Müdürü Erdem, OYAK Grubu Şirketlerinin sürdürülebilirlik yatırımlarına ve emisyon azaltımına yönelik çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Pek çok ülkede karbon emisyonu azaltma hedeflerinin açıklanmasıyla dünya çapında endüstrilerin uygun yol haritaları belirlediğini aktaran Erdem, "Geleceğe yatırım yapan şirketler net sıfır emisyon hedeflerini taahhüt ederek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere yola çıkıyor. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için atılan bu adımlar şirketlerin küresel pazarlarda rekabet güçlerini korumalarını da sağlıyor. Net sıfır emisyon nihai hedefine yönelik belirlenen stratejileri uygulamaya alabilmek önemli. Bunun için net sıfır emisyon yol haritasının tasarlanması kadar, bu dönüşümü gerçekleştirecek yeteneklere, sürece ve yönetişime de ihtiyaç var." diye konuştu.

Erdem, OYAK'ın son 8 yılda gerçekleştirdiği dönüşüm ve yapılanmayla geleceğin iş dünyasına şekil verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"OYAK'ın başarı hikayesinin sırrı değişime öncülük etme yeteneğinde yatıyor. Yaşadığımız değişim ve dönüşüm çağında, tüm sektörlerde sürdürülebilir büyüme, sorumlu üretim ve insan odaklı anlayışla hareket ediyoruz. Örnek başarılarımızla her alanda sürdürülebilir değer üretmeye odaklanıyor, ekonomiye, çevreye ve topluma yönelik sorumluluk bilinciyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çevre ve yeşil dönüşüm ilkelerimize sadık kalarak sürdürülebilir üretime yönelik yatırımlarımızı artırıyoruz."

Erdemir ve İsdemir'in yeşil dönüşüm yolculuğu kapsamında 3 milyar doların üzerinde yatırım planlandığını ifade eden Erdem, Erdemir ve İsdemir'in, yeşil dönüşüm konusunda yol haritasını başarıyla oluşturduğunu dile getirdi.

GES KURULUMU



Erdem, "Kısa dönemli hedefimiz olan, üretilen ham çelik başına karbon emisyonlarımızı, asgari yüzde 25 oranında azaltmak için Erdemir ve İsdemir'de 3,2 milyar dolarlık bir dönüşüm yatırımını 2030 sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Bu projeler kapsamında yıllık 1 milyon 710 bin MWh elektrik üretimi kapasiteli GES kurulumu da bulunuyor." şeklinde konuştu.

- Ham çelik kapasitesi 2030'a kadar 13 milyon tona ulaşacak

Erdem, projeler için ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik koşullu yurt dışı finansman kaynaklarını kullanmayı planladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şirketlerimizin yeşil dönüşüm için belirlediği plan ve net sıfır emisyon hedefi, hem ülkemiz demir çelik sektörüne rol model olacak hem de sektörün geleceğine yön verecek. Binalar, otomobiller, beyaz eşyalar, elektronik gereçler gibi neredeyse hayatın her alanında önemli yere sahip olan çeliğin üretiminde yaşanacak bu dönüşüm, tüm sektörlerin bu alandaki yolculuğunun da öncüsü olacak. Erdemir ve İsdemir'in ham çelik kapasitesi 2030'a kadar 13 milyon tona ulaşacak. 2016 yılından bu yana yeşil dönüşüm konusunda çalışan ve yatırımlar yapan Erdemir ve İsdemir, atacağı adımlarla sektöre yol göstermeye devam edecek."

OYAK Maden Metalürji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Serdar Başoğlu da 58 yıldır gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde sektörün lider oyuncusu olmanın verdiği sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi.

Erdemir ve İsdemir'in, yeşil dönüşüm için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye yönelik adımları kararlılıkla attığını belirten Başoğlu, "Müşterilerimizin, yatırımcılarımızın ve diğer paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde şirketlerimizde yeşil dönüşümü tamamlamaya yönelik kritik adımları ve bu adımların devreye gireceği süreçleri planlandık. OYAK Maden Metalürji Şirketleri olarak, sera gazı emisyonlarımızı analiz ederek artışa neden olan emisyon kaynaklarını tespit ediyor ve iyileştirmeye yönelik aksiyonları planlıyoruz." diye konuştu.

Başoğlu, bu kapsamda şirketlerinde bugüne kadar enerji verimliliği çalışmaları, üretimde hurda kullanımının artırılması ve HBI (sıcak briketlenmiş demir) kullanımı gibi faaliyetlerle emisyon azaltımı için ön çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bunların yanı sıra düşük emisyonlu çelik üretim teknolojilerinin gelişimini takip ederek, fizibilite çalışmaları ile net sıfır yol haritasını şekillendirdiklerine işaret eden Başoğlu, "2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmak hedefiyle başladığımız yeşil dönüşüm yolculuğumuzda karbon emisyonunu azaltıcı, enerji verimliliği sağlayacak iyileştirme ve yatırım faaliyetlerimizle sürdürülebilir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.

KAYNAKLAR

Başoğlu, 3,2 milyar dolarlık yatırımın yüzde 70-80'inin dış kaynaklardan sağlanacağını aktararak, yeşil dönüşüm için erişimi kolay finans kaynaklarının kullanılacağını sözlerine ekledi.