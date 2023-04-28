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Ereğli Demir Çelik’ten pay geri alım kararı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1 milyar lira olarak belirlenmesine karar verildiğini duyurdu.

28 Nisan 2023 | 06:15
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Ereğli Demir Çelik’ten pay geri alım kararı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihli 79 no.lu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan "Pay Geri Alım Programı" ve 27 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında verilen yetkiye istinaden;

- Şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1.000.000.000,00 (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

- Pay geri alımına ilişkin gerekli her türlü işlemi yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza ile Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı'nın münferiden yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.

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