ARA
Bist 100
4505,34
0%
Bist 100
Dolar/TL
18,848
0,0488%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1783
-0,2599%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0707
-0,2901%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1116,81
-0,65%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ereğli Demir ve Çelik'ten pay geri alım açıklaması

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 2 milyar TL olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirdi.

15 Şubat 2023 | 08:44
0
Ereğli Demir ve Çelik'ten pay geri alım açıklaması

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Şirketimizin 14 Temmuz 2020 tarihli 76 no.lu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan 'Pay Geri Alım Programı' ve 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında verilen yetkiye istinaden, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 2 milyar TL olarak belirlenmesine, pay geri alımına ilişkin gerekli her türlü işlemi yapmak üzere yönetim kurulu üyesi ve murahhas aza ile finansal yönetim ve mali işler grup başkan yardımcısının münferiden yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.''

0
  • ALTIN GRAM - TL 1116,81 -0,65%
  • ALTIN ONS 1843,15 -0,69%
  • BIST 100 4505,34 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,848 0,0488%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1783 -0,2599%
  • EURO/USD 1,0707 -0,2901%
  • INGILIZ STERLINI 1,21397 -0,30714%
  • JAPON YENI 133,269 0,18%
  • KANADA DOLARI 1,33716 0,25454%
  • RUS RUBLESI 73,865 0,3601%
Günün En Çok Okunanları
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
İsdemir'de üretime ara verildi
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
ABD'nin vurduğu cisimle ilgili Pentagon notu ortaya çıktı
ABD'nin vurduğu cisimle ilgili Pentagon notu ortaya çıktı
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Bakanlık yurtdışından gelen yardımlara yönelik verileri paylaştı
GERİ
İLERİ
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
ABD'nin vurduğu cisimle ilgili Pentagon notu ortaya çıktı
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
ABD'nin vurduğu cisimle ilgili Pentagon notu ortaya çıktı
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL