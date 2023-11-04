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Fabrikasının enerjisini güneş ve atıklardan karşılıyor: Ne kadar tasarruf ediyor?

Erzurum'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren genç girişimci enerji maliyetlerine karşı bu formülü buldu...

04 Kasım 2023 | 13:56
Son Güncellenme: 04 Kasım 2023 | 14:00
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Fabrikasının enerjisini güneş ve atıklardan karşılıyor: Ne kadar tasarruf ediyor?

Erzurum'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren genç girişimci Sefa Yalçın, fabrikasına kurduğu sistemle elektrik ile ısınma ihtiyacının tamamını güneşten ve atık talaşlardan elde ediyor. İşte Yalçın'ın anlattıkları:


 

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Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 bin metrekare arazi üzerine kurulu işletmenin sahibi Yalçın, 2022'de artan enerji maliyetleri için çözüm arayışına girdi. Yalçın, araştırmaları sonucunda elektriğini güneşten, ısınmayı da mobilyaların işlenmesi sırasında çıkan talaştan karşılayabileceğini öğrendi.
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İşletmesinin çatısına kurdurduğu 2 bin metrekarelik güneş panellerinin devreye girmesiyle elektrikten yılda 1,5 milyon lira tasarruf sağlayan Yalçın, ürettiği enerjinin fazlasını da elektrik dağıtım şirketine satıyor. Yalçın, yine aynı yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) aldığı destek sayesinde işletmesine kurduğu sistemle, atık olarak biriken talaşlardan ısınma ihtiyacını karşılıyor.
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Maliyeti ne kadar?

Maliyeti ne kadar?

Yalçın, AA muhabirine, 2 sistem için yaklaşık 10 milyon lira harcadığını ve bu sayede yılda 2 milyon liranın üzerinde karlı çıktığını söyledi.
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Ne kadar tasarruf sağlıyor?

Ne kadar tasarruf sağlıyor?

Doğal gaz fiyatının her geçen gün değişim gösterdiğini belirten Yalçın, "Sistemin bu yılki doğal gaz fiyatlarına bakarsak ayda 150-200 bin lira faydası olur. Geçen yıl 400 bin lira tasarruf ettik, bu yıl da 600 bin lira olacağını tahmin ediyoruz. Yenilenebilir ve sürdürülebilir olduğu için faydası var. Sağladığımız tasarrufla elde ettiğimiz geliri tekrar yatırıma dönüştürüp üretimi artırarak ülke ekonomisine faydamız oluyor." dedi. Yalçın, kurduğu sistemi tüm meslektaşlarına önererek, 1 milyon 200 bin liralık KOSGEB desteğinden de memnun kaldığını anlattı.
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Çevreyi de koruyor

Çevreyi de koruyor

Tesisin kurulan sistemle ısınıp çevreyi de koruduğuna işaret eden Yalçın, şöyle konuştu: "Makinelerde toz toplama özelliği var. Borulama sistemiyle bir silo yaptık ve çıkan talaşı bu siloda biriktiriyoruz. Biriken talaşları kışın, özel tasarlanmış kazanlarda otomasyon sistemiyle yakarak sıcak su elde edip, ısınmamızı karşılıyoruz. Böylece doğal gaza para vermiyoruz. Doğal gaz dışarıdan geldiğinden ülkemize ve cebimize faydamız olur. Atıklarımızı değerlendirerek çevreyi kirletmemiş oluyoruz. Sektörde bölgede örneğiz çünkü doğuda kış koşulları zor olduğu için bu gibi yatırımlarla sermayemiz ne kadar cebimizde kalırsa, bize o kadar faydası var. İşimizi sürdürülebilir ve daha çok yatırım yapılabilir bir duruma getiriyoruz."
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"Yıllık 1,5 milyon lira elektrik giderimiz vardı, para cebimizde kaldı"

"Yıllık 1,5 milyon lira elektrik giderimiz vardı, para cebimizde kaldı"

Yalçın, sistemin yenilenebilir ve temiz enerji ürettiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Altyapısını ve izinlerini aldıktan sonra boş olan çatımıza güneş paneli koyduk. Bu panellerle fabrikamızın tüm elektriğini üretip, fazlasını da devlete satma durumumuz oldu. Boş duran çatımız değerlendi, bize üretim oldu, çok da faydası oldu. 12 ay verimli şekilde elektrik üretip kullanıyoruz. Yıllık 1,5 milyon liraya yakın elektrik giderimiz vardı. Güneş panelleriyle bu para cebimizde kaldı."
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Fazla enerjiyi satıyoruz

Fazla enerjiyi satıyoruz

Yazın güneşten ürettiği fazla enerjiyi de sattığını aktaran Yalçın, "Elde ettiğimiz gelir ayda 50-100 bin, yılda ise 300-500 bin lira arasında değişiyor." ifadesini kullandı.
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