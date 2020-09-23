Güzellik ve doğrudan satış sektöründe faaliyet gösteren Farmasi, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sinan Tuna’nın Kuzey Amerika CEO’su olarak atandığını duyurdu. Tuna, Farmasi’nin önde gelen operasyonları Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada ve Porto Riko’dan sorumlu olacak. 70 yıl önce İstanbul Ömerli’de kurulan Farmasi, dünyanın bir numaralı güzellik ve doğrudan satış markası olmayı hedefliyor.

İddialı bir hedef belirleyen şirket için Kuzey Amerika’nın genişlemesi bu stratejinin en önemli anahtarlarından biri. Tuna bu hedef doğrultusunda yeni rolünde, büyüme ve operasyon sürecinin verimli yürümesine liderlik edecek.

Tuna, “Dünya’nın farklı ülkelerinde çok ciddi işlere imza atıyor markamızı hızla büyütüyor ve güçlendiriyoruz. Farmasi’nin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında, Kuzey Amerika’daki büyüme beklentimizi aştı ve 2021’in sonuna kadar buradaki iş hacmimizi iki katına çıkararak daha fazla büyüme sağlamayı planlıyoruz. Bu hedefe ulaşmamıza ve genişlememize yardımcı olmak için 2021’in ilk çeyreğinde Farmasi Meksika ve Kanada’yı açmayı planlıyoruz. Markanın global olarak güçlenmesine katkı sağlayacak bu önemli pozisyonu üstlenerek, Farmasi’yi temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum” diyor.

Farmasi kozmetiğin kurucusu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna torunu ve Tuna Ailesi’nin üçüncü kuşak temsilcisi olan Sinan Tuna, 2018 yılında Farmasi’de iş geliştirme direktörü görevini üstlendi ve son iki senedir de Doğu Avrupa’nın başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor. 2019 yılından beri yönetim kurulu üyeliği yapan Tuna, aralık 2019’da Fortune 40 yaş altı 40 listesine en genç isim olarak girdi.