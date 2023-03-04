Fitch, Türk şirketleri için deprem raporu hazırladı

Fitch Ratings tarafından yayımlanan raporda depremlerin neden olduğu operasyonel aksamaların, derecelendirilen Türk şirketlerinin kredi profillerini etkilemesinin pek olası olmadığı belirtildi. Kurum bu değerlendirmeyi firmalardan gelen fabrikalarının ya da işletme varlıklarının deprem sonucunda önemli bir hasar görmediği yönündeki ilk geri bildirimlerine dayandırdıklarını kaydetti.

Bununla birlikte İskenderun Limanı da dahil olmak üzere merkez üssü çevresinde lojistik ve ulaşım altyapısına verilen önemli hasar dikkate alındığında, kurumsal firmalarının operasyonları üzerindeki dolaylı etkiyi tam olarak belirlemek için henüz çok erken olduğu ifade edildi.

On binlerce kişinin ölümüne ve 1,5 milyondan fazla insanın evsiz kalmasına neden olan afetin tam makro-ekonomik etkisinin henüz ölçülemediği belirtilen raporda hızlı toparlanma çabalarına ragmen tüketici talebinin ve tedarik zincirlerinin kısa vadede etkilenmesinin beklendiği kaydedildi.

Bununla birlikte Fitch tarafından derecelendirilen firmaların kredi profilleri başta olmak üzere kurumsal sektör üzerindeki etkisinin mütevazı olmasının beklendiği belirtildi. Kurum Türk şirketlerinin büyük kısmının notunun halihazırda Türkiye’nin Ülke Tavanı nedeniyle kısıtlanmış olduğunu ve bu durumun da talepteki kısa vadeli düşüşü karşılamak için kendi bağımsız kaldıraç ölçütleri altında yeterli boşluk sağladığını vurguladı.

Raporda merkez üssüne yakın tesisleri bulunan firmalar için üretim tesislerinde durum tespiti tamamlanana dek üretimin geçici olarak durdurulmuş olduğu ve deprem kaynaklı hasarların sigorta kapsamında olduğunun altı çizildi. Fitch bu tesislerde güvenlik değerlendirmelerinin devam ettiğini ve bunların tamamlanması sonrası üretimin kademeli olarak devam edeceğini söyledi.

"Arçelik ve Şişecam gibi depremden etkilenmeyen şirketler üretime devam ediyor"

Öte yandan Arçelik ve Şişecam gibi şirketlerin de aralarında olduğu merkez üssü yakınında herhangi bir üretim tesisi olmayan firmaların faaliyetlerine normal şekilde devam ettiği belirtildi.

Depremlerin elektrik dağıtım ve tedarik şirketi Enerjisa Enerji’nin faaliyet gösterdiği üç bölgeden birini etkilediği belirtilen raporda şirketin Toroslar bölgesindeki birçok ilde normal ticari faaliyetlerine geri döndüğü, hasarın fiziksel ve mali ekspertiz çalışmaları üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Kurum ödeme tahsilatındaki gecikmeler de dahil olmak üzere işletme sermayesi sorunlarında bir miktar baskı gelebileceğini ve firmaların negatif derecelendirme hassasiyetlerine dahil edilen bu riskin arz segmentinde devam eden işletme sermayesi çıkışının, kısa vadeli borç hacimlerinde hızlı bir artışla birlikte olması durumunda notun düşürülmesine yol açabileceği anlamına gelebileceği belirtildi. Bu nedenle, depremler nedeniyle işletme sermayesi üzerindeki artna baskıların not indirimi riskini etkilmediğine yer verildi.

"Turkcell ve Türk Telekom hizmet eksikleri nedeniyle gelir kaybı yaşayabilir"

Fitch Ratings Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi ve ENERGO-PRO’nun aralarında olduğu derecelendirilmiş üretim işletmelerinin varlıklarının etkilenmediği belirtilirken derecelendirilmiş telekom operatörleri olan Türk Telekom ve Turkcell’in hizmet eksikleri nedeniyle bir miktar gelir kaybı yaşamasının muhtemel olduğu uyarısında bulundu. Öte yandan bu durumun kredi ölçümleri üzerindeki etkinin sınırlı olmasının beklendiği ifade edildi.

Kurum, Ülker, Coca-Cola İçecek ve Anadolu Efes gibi tüketici endüstrisinde derecelendirilen işletme tesislerinde maddi bir zarar yaşanmadığın ancak yaşanan afetten dolayı 2023 ilk çeyreğinde gelir ve kârlar üzerinde bir miktar baskı görülmesinin mümkün olduğu vurgulandı.

Şirketlerin büyüklüğü ve ürünlerine olan güçlü doğal talep nedeniyle yıllık gelirlere etkisinin kayda değer olmayacağı ve yeterli kredi notu alanı sayesinde kredi musluklarında yakın zamanda bir etki görülmesinin beklenmediğinin altı çizildi.