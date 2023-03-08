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Gaziantep'teki 12 milyar TL'lik yatırıma devlet desteği verilecek

Karafiber Elyaf Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Gaziantep'te gerçekleştirilen selülozik elyaf üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı.

08 Mart 2023 | 09:34
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Gaziantep'teki 12 milyar TL'lik yatırıma devlet desteği verilecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Karafiber Elyaf Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yürütülen yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 31 Ocak 2019'dan itibaren 8 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Gaziantep'te komple yeni yatırım olarak kurulacak tesis için 12 milyar 90 milyon 670 bin 11 liralık sabit yatırım yapılması öngörülüyor.

Yatırım süresi sonunda tesisin kapasitesinin yılda 250 bin tonluk üretim olması planlanıyor.

Tesisle öngörülen istihdam 1000, nitelikli personel sayısı ise 25 olarak tahmin edildi.

Yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ve enerji desteği gibi teşviklerden yararlanacak.

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