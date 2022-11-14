Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Mehmet Kutman, “Prince Rupert Kruvaziyer Limanı ile yine dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonlarından olan Alaska pazarına adım atmış olduk” dedi.

Global Ports Holding (GPH), Akdeniz, Karayipler, Asya ve Kuzey Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika’daki ilk limanını portföyüne kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, Kanada’nın İngiliz Kolumbiyası Bölgesi’ndeki Prince Rupert Kruvaziyer Limanı ile 10 yıllık uzatma opsiyonlu, 10 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzalayarak, Akdeniz, Karayipler, Asya ve Kuzey Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika’daki ilk limanını portföyüne ekledi.

Akdeniz çanağındaki payını yüzde 40’a çıkaran, dünyanın önemli kruvaziyer pazarı olan Karayipler’de 4’üncü limanını portföyüne katmak üzere olan Global Ports Holding’in yeni limanı Prince Rupert Kruvaziyer Limanı Alaska’ya 65 km uzaklıkta bulunuyor.

2023’te 80 bin yolcu hedefleniyor

Prince Rupert Kruvaziyer Limanı, aynı zamanda Seattle ve Vancouver dahil olmak üzere bölgedeki ana limanlara gidiş ve dönüş seyahatleri için ideal bir konuma sahip. Prince Rupert Kruvaziyer Limanı’nın, 2022’de 41 bin kruvaziyer yolcusu ağırlaması beklenirken, 2023 kruvaziyer sezonu için yolcu hacminin 80 bine yaklaşması ve büyümeye devam etmesi hedefleniyor. Prince Rupert Kruvaziyer Limanı’nın daha büyük gemileri ağırlayacak altyapısı bulunuyor.

Küresel know-how’ını Prince Rupert Kruvaziyer Limanı’na aktaracak olan Global Ports Holding, aynı zamanda anlaşmanın bir parçası olarak yerel miras, kültür, gastronomi ve son derece çeşitli bitki, hayvan ve deniz yaşamını öne çıkaran programlar geliştirmek için yerel paydaşlarla yakın şekilde çalışacak.

‘Kruvaziyer pazarından aldığımız payı artırıyoruz’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, Prince Rupert Kruvaziyer Limanı’nın Kuzey Amerika’daki ilk limanları olması nedeniyle önemli olduğunu bildiridi.

Global Ports Holding olarak dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi unvanlarını her geçen gün pekiştirdiklerini belirten Kutman, ‘Dünyanın en önemli kruvaziyer rotalarında varlığımızı güçlendiriyoruz. Akdeniz Çanağı’ndaki payımızı yüzde 40’a çıkarırken, geçtiğimiz günlerde dünyanın en önemli kruvaziyer pazarı olan Karayipler’de 4’üncü limanı portföyümüze katmak için ön anlaşma imzalamıştık. Şimdi de Prince Rupert Kruvaziyer Limanı ile yine dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonlarından olan Alaska pazarına adım atmış olduk. Bu liman ile birlikte kruvaziyer pazarından aldığımız payı da artırıyoruz.’ ifadelerini kullandı.

Global Ports Holding Amerika Bölge Direktörü Mike Maura Jr. da GPH olarak, Prince Rupert’in tur imkanlarını güçlendirmek ve genişletmek istediklerini aktararak, ‘Aynı zamanda limana GPH olarak sahip olduğumuz uzmanlığı ve işletim modelini taşıyacağız. Prince Rupert, bozulmamış eşsiz bir destinasyon ve Alaska pazarında önemli bir liman olarak muazzam potansiyele sahip. Yolcu deneyimini geliştirmek için paydaşlarımızla birlikte çalışmayı, heyecan verici tur fırsatları eklemek için yerel halk ile iş birliği yapmayı ve Prince Rupert’a daha fazla trafik çekmeyi dört gözle bekliyoruz.’ değerlendirmesinde bulundu.