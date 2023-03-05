Google'dan geçmişti: 10 ay sonra işten çıkarıldı

Greg Tomb, görevi yaklaşık 10 ay önce Haziran 2022'de üstlenmişti. Tomb, doğrudan şirket CEO’su Eric Yuan’a bağlıydı.

Zoom sözcüsü, teknoloji firmasının yeni bir isim aramadığını söyledi. BBC'nin haberine göre Zoom Greg Tomb’u işe aldığında, Tomb’un yıllık yüzde 8’lik bir bonus hedefi ile 400 bin dolarlık taban maaş alacağını açıklamıştı. Business Standard’a göre, Tomb’un Zoom'da işe alınma süreci ayrıca 4 yıldan fazla sürecek olan 45 milyon dolarlık bir hisse senedini de içeriyordu. Sebep gösterilmeden işten çıkarılan Greg Tomb’a şimdi kıdem tazminatı ödenecek.

Zoom pandemi dönemiyle beraber hızla yükselişe geçmişti. İnsanların evde kalması gerektiği ve ekran başında geçirilen süre arttığı için Zoom, kısa sürede herkesin bildiği bir isim haline geldi.

Ancak pandemi sonrası işler bir miktar değişti.

Zoom, pandemi sırasında iki yıl içinde çalışan sayısını üç katına çıkarmasına rağmen, Şubat ayında şirket, azalan taleple başa çıkmak için personelin %15'ini (1.300 kişi) işten çıkaracağını duyurdu.

Zoom'u 2011'de kuran ve şirketin pandeminin en büyük kazananlarından biri haline gelmesiyle yönetimde olan CEO Eric Yuan, "Ekiplerimizi kapsamlı bir şekilde analiz etmek veya en yüksek önceliklere doğru sürdürülebilir bir şekilde büyüyüp büyümediğimizi değerlendirmek için gereken kadar zaman ayırmadık" dedi.