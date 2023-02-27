Google ve Meta'dan ayrılanların yeni adresi belli oldu

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin, yapay zeka sohbet botu oluşturma çabalarında düzinelerce eski Google ve Meta çalışanını kendi bünyesine kattığı ortaya çıktı.

Chip.com.tr'nin haberine göre LeadGenius ve Punks & Pinstripes kaynaklı veriler, şirketin 200'den fazla çalışanının bir kısmının Google'ın ana şirketi Alphabet ve AI araştırma laboratuvarı DeepMind’dan geldiğini gösteriyor.

Verilere göre, OpenAI şu anda yaklaşık 59 eski Google çalışanı ve yaklaşık 34 eski Meta çalışanına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca verilere göre, birkaç eski Apple ve Amazon çalışanını da şirkette yer alıyor.

Punks & Pinstripes'in CEO'su Greg Larkin, bu verilerin büyük teknoloji şirketleri için bir “uyanma çağrısı” olması gerektiğini söylüyor.

Larkin, “En azından OpenAI, Büyük Teknoloji’nin, özellikle Google'ın çalışanlarına yaptığı yatırımları optimize etmediğinin bir işaretidir” dedi ve devam etti: “Alphabet X gibi inovasyon laboratuvarlarında birçok yapay zeka yeteneği ikincil ürünler üzerinde çalışıyor. Birçoğu için bu, çalışmalarının şirketin temel ürünleri veya kazançları üzerinde nadiren anlamlı bir etkiye sahip olduğunu gördükleri anlamına geliyor.”

OpenAI'nin liderlik ekibi, birkaçı eski Google, Meta ve Apple çalışanı da dahil olmak üzere bir dizi büyük teknoloji şirketi kökenli isimlerden oluşuyor. Ayrıca kısa bir süre önce Tesla'nın eski Autopilot başkanı Andrej Karpathy şirkete katıldı.

OpenAI'nin diğer teknoloji devlerinden aldığı çalışanların sayısı

OpenAI, 2015 yılında kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu.

Eski LinkedIn CEO'su Reid Hoffman, Elon Musk ve Peter Thiel de dahil olmak üzere teknoloji sektörünün liderlerinden birkaçı, yapay zekayı “insanlığın tamamına en çok fayda sağlayacak şekilde” geliştirmek için tasarlandığını duyuran girişime 1 milyar dolar taahhüt etti.

The Information daha önce, OpenAI'nin Kasım lansmanından önceki aylarda ChatGPT'de “önemli” işler yapmak için birkaç Google çalışanını işe aldığını bildirmişti.

O zamandan beri ChatGPT, makale yazmaktan kod yazmaya kadar her şeyi yapma yeteneği nedeniyle milyonlarca kullanıcı topladı.

Microsoft ile bir ortaklığı bulunan OpenAI ve Google arasında şu anda bir AI mücadelesi yaşanıyor. Bu ayın başlarında, OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, “uyuşuk arama tekeli” olarak adlandırdığı Google'a ince bir gönderme yapmıştı.