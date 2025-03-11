Gücünü kadınlardan alıyor

Vakko CEO’su Jaklin Güner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nde kadın istihdamı, iş hayatında fırsat eşitliği ve Vakko’nun sanata ve eğitime verdiği destek hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmek için farkındalık yaratma hedefiyle, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesindeki önemli rollerine dikkat çeken Güner, Vakko’nun kadın çalışan oranları ve şirket içindeki kadın liderlerin güçlü duruşunu aktardı.

Kadınların iş hayatına katılımı, eğitim ve siyasette giderek artıyor olsa da eşitlik konusunda alınması gereken yolun hala uzun olduğuna vurgu yapan Güner, “Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2024 Raporu'na göre, küresel cinsiyet eşitliği oranı yüzde 68,6'ya yükseldi. Ancak, bu hızla devam edilirse cinsiyet eşitliğine ulaşmak 134 yıl sürecek. Türkiye, 146 ülke arasında 127’inci sırada yer alırken, Avrupa'nın sonuncusu konumunda. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 35,8 iken, erkeklerin oranı ise yüzde 71,2” dedi.

YÖNETİCİLERİNİN YÜZDE 51’İ KADIN

Vakko, kadın istihdamına, kapsayıcılığa ve çeşitliliğe önem veren bir kurum. Kadınların ağırlıkta olduğu şirkette tüm çalışanların yüzde 52’si, yöneticilerin ise yüzde 51’i kadınlardan oluşuyor. 2022’den itibaren 42 kadın çalışanın müdür ve üzeri yönetim pozisyonlarına terfi ettiği Vakko’da kreative ekiplerin de yüzde 70’i kadın.

‘Young Talent’ olarak aralarına katılanların da neredeyse tamamının kadın olduğunu söyleyen Güner, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla bir dizi projeyi hayata geçirdiklerini belirtiyor ve ekliyor: “Vakko’da Kadınlar İşe Dönüyor projesi ile iş hayatına ara vermiş kadınlar için yeniden istihdam fırsatları sunuyoruz. Kreş uygulamamızla tüm kadın çalışanlarımıza, çocuklarının bakımını güvenle üstlenebilecekleri bir ortam sunuyor, anne olarak iş hayatındaki yolculuklarını kolaylaştırıyoruz. 1995 yılından bu yana devam eden toplumsal destek projemizle, iş bulmakta zorlanan kadınların eşarp kenar dikimi alanında çalışmasını sağlıyoruz ve böylece onların ekonomik bağımsızlık kazanmalarına katkıda bulunuyoruz. Kadın çalışanların kariyer gelişimlerine yönelik mentorluk programlarımızı sürdürüyoruz.”

KADINLARIN KREATİF ENDÜSTRİDEKİ ROLÜ ARTIYOR

Kadınların kreatif endüstrilerdeki rolü giderek artıyor ve yenilikçi bakış açılarıyla sektöre önemli katkılar sunuyorlar. Vakko’nun da sanata ve kültürel üretime verdiği desteğin bir parçası olarak, kadın sanatçıları ve tasarımcıları teşvik eden projelere devam edeceğini ifade eden Güner, şunları anlatıyor: “Sanat, tasarım, medya, moda, film, reklamcılık ve kültürel üretim gibi alanları kapsayan kreatif endüstrilerde kadınlar, yenilikçi bakış açıları, estetik anlayışları ve toplumsal değişime öncülük eden projeleriyle önemli bir rol oynuyor. Kadınların üretimde ve yönetimde daha fazla yer alması, sektörlerin çeşitliliğini ve yaratıcılığını artırarak toplumsal değişime katkı sağlıyor.”