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Halkbank'tan zamanaşımı duyurusu: Son tarih 15 Haziran

Halkbank tarafından zaman aşımına uğrayacak her türlü emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilan verildi.

16 Şubat 2023 | 14:01
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Halkbank'tan zamanaşımı duyurusu: Son tarih 15 Haziran

İlan.gov.tr'de yer alan ilanda şu bilgiler verildi:

Halkbank tarafından zaman aşımına uğrayacak her türlü emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilan verildi.

Hak sahiplerinin, 15 Haziran 2023 tarihine  kadar Bankaya başvurmaları gerekmektedir.

İlanda "Zaman aşımına uğramış mevduat, emanet ve alacaklar ile ilgili listeye bankamız internet sitesinde yer verilmiştir. Hak sahipleri tarafından Haziran ayının 15. gününe kadar aranmayanlar, Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi gereğinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir"

HalkBank'ın zaman aşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin duyurusu için tıklayın

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