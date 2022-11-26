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Hepsiburada duyurdu: 40 Kia Stonic, 7 dakikada satıldı

26 Kasım 2022 | 10:55
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:15
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Hepsiburada duyurdu: 40 Kia Stonic, 7 dakikada satıldı

Hepsiburada'da Efsane Cuma kampanyasında indirimli fiyatla satışa sunulan 40 adet Kia Stonic 7 dakikada tükendi.


Hepsiburada'dan şirketin Efsane Kasım kampanyasına katılımla ilgili açıklama yapıldı ve yoğun ilgi olduğu belirtildi. Efsane Cuma'nın sonucu merakla beklenen kampanyalarından biri de 24-25 Kasım tarihlerinde satışa çıkarılan Kia marka otomobillerdi.


Hepsburada açıklamasına göre 24 Kasım'da satışa sunulan 2022 model 40 Kia Rio ve Kia Picanto 30 dakikada tükenirken, Kia'nın dün 19.30'da satışına başlanan 40 adet B segmenti SUV sınıfı Stonic model araçları da 7 dakikada alıcı buldu.


 
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