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Hepsiburada'dan ziyaret açıklaması

Hepsiburada’dan yapılan açıklamada, "Efsane 11.11" indirimlerinin rekor seviyede trafik ve ziyaretçi sayısına ulaştığı bildirildi.

13 Kasım 2024 | 23:36
Son Güncellenme: 14 Kasım 2024 | 01:17
Hepsiburada'dan ziyaret açıklaması

Hepsiburada’dan yapılan açıklamada, "Efsane 11.11" indirimlerinin rekor seviyede trafik ve ziyaretçi sayısına ulaştığı bildirildi. Açıklamaya göre, Hepsiburada’yı ziyaret sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 20 arttı. 
Şirketten yapılan açıklama şöyle: 11 Kasım günü saat 10.00’da indirimli fiyatla satışa sunulan Kia Picanto 2024, kampanya başlangıcından itibaren yoğun talep gördü. Toplamda 90 aracın satışı 1 gün bitmeden gerçekleşti. Kia Picanto, Hepsiburada’da 899.000 TL’den satışa sunularak tüketiciler için cazip bir seçenek oldu. Bu özel kampanyaya en fazla talep İstanbul, Antalya ve Bursa illerinden geldi.

 

 

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20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
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