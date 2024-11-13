Hepsiburada’dan yapılan açıklamada, "Efsane 11.11" indirimlerinin rekor seviyede trafik ve ziyaretçi sayısına ulaştığı bildirildi. Açıklamaya göre, Hepsiburada’yı ziyaret sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 20 arttı.

Şirketten yapılan açıklama şöyle: 11 Kasım günü saat 10.00’da indirimli fiyatla satışa sunulan Kia Picanto 2024, kampanya başlangıcından itibaren yoğun talep gördü. Toplamda 90 aracın satışı 1 gün bitmeden gerçekleşti. Kia Picanto, Hepsiburada’da 899.000 TL’den satışa sunularak tüketiciler için cazip bir seçenek oldu. Bu özel kampanyaya en fazla talep İstanbul, Antalya ve Bursa illerinden geldi.