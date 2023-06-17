Hollanda’ya 50 milyon Euro’luk yatırım yapacak

Türkiye’de ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Sarten’in Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, yatırımlarını, gelecek hedeflerini ve planlarını anlattı. Türkiye’de Adana, Balıkesir, Çorlu, Kocaeli, Bursa, Manisa, İstanbul, Tekirdağ, yurt dışında ise Bulgaristan, Rusya, Romanya, Sırbistan ve Hollanda’da olmak üzere toplam 21 fabrikalarının bulunduğunu kaydeden Zeki Sarıbekir, Sarten’in toplam cirosunun 800 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Hollanda’da yeni yatırım için yer aradıklarını ifade eden Zeki Sarıbekir, “Hollanda’daki fabrikamıza ham maddemiz deniz yoluyla geliyor. Ayrıca burada müşteriye de yakınız. Hinterlandımızda Almanya'nın batısı, Fransa, Belçika ve İngiltere var. Bölgeye ilk geldiğimizde fiyatlar daha makuldü ancak ciddi yükselişler yaşandı. Buna rağmen yeni yatırım için yer arayışımız devam ediyor. Eğer fabrikamıza yakın bir yer bulursak gıda alanına da üretim yapabiliriz. Şu anda sadece aerosol kutusu üretiyoruz. Çünkü bulunduğumuz bölge ve hitap ettiğimiz pazar ciddi bir potansiyel barındırıyor. Hedefimiz 50 milyon Euro’luk yatırım yapmak. Bulgaristan’a da geçen yıl 52 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştirdik.” dedi.

AVRUPA’DA BÜYÜYOR

Hollanda’daki fabrikadan Türkiye’nin de kazandığına dikkat çeken Zeki Sarıbekir, “Türkiye'den oraya ham maddemizi ihraç ediyoruz. Oradaki fabrikamızda montaj yapıyoruz. Türkiye de buradan kazanıyor. Bu fabrikamızda robot teknolojisini kullanıyoruz.” diye konuştu.

Bulgaristan’da bulunan fabrikaları hakkında da değerlendirmeler yapan Zeki Sarıbekir, “Avrupa'da Türk çelik ürünlerine kota var. Aynı kota Çin'e de uygulanıyor. Bizim de Bulgaristan'da tesisimiz var. Kota dolana kadar Avrupa’ya ürünleri Türkiye'den gönderiyoruz. Kota dolduktan sonra da Bulgaristan'dan gönderim yapıyoruz. Bulgaristan bence bu konularda çok iyi. Sofya’da olmakla Paris’te olmak arasında bir fark yok. Çünkü üretim ‘Made in Europe’ oluyor.” diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından ticarette gerilemelerin yaşandığını dile getiren Zeki Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya’da Nevinnomyssk'teki fabrikamız çalışıyor. Orası şu anda en iyi çalışan fabrikalarımız arasında yer alıyor. Toplam ciromuzun 120 milyon dolarlık kısmı yurt dışındaki üretim merkezlerimizden geliyor. Geri kalan 650 milyon dolarlık kısım ise Türkiye’den geliyor.”

ÜRETİMİN YÜZDE 70’İ AVRUPA’YA GİDİYOR

Son dönemlerde Avrupa’da yaşanan resesyon ve enflasyon ile ilgili konuşan Zeki Sarıbekir, “Daha önce ‘Avrupa'daki enflasyon ve resesyon Türkiye'ye yarar’ demiştim. Nasıl yarar diyorlar. Aynı durumu 2010-2011'de de gördük. Enflasyonist dönemlerde herkes bir durur ve maliyetlerini nasıl indireceğine bakar. Burada akla gelen ilk Çin olur. Ancak Türkiye, Avrupa’ya daha yakın. Yani şu anda ambalaj ve tekstil sektörlerimiz başta olmak üzere ikame ürünü yapan herkesin ellerine çantalarını alıp Avrupa'ya gitmeleri lazım. Çünkü bu dönemde Avrupa'da bütün alımcılar, alternatif tedarikçi arıyor. Bu bir fırsattır. Zorlu zamanlarda anlaştığınız firmalarla, bu dönem bitince en az 10 yıl daha çalışabilirsiniz. Şu anda Avrupa'da çok büyük bir fırsat var. Türkiye’de ambalaj sektörünün üretiminin yüzde 70’i Avrupa’ya satılıyor. Ancak Türkiye, Avrupa'nın ambalaj ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabiliyor. Bu da büyük potansiyelin çok güzel bir göstergesi.” ifadelerini kullandı.