Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründe global markalarından biri olma yolunda ilerleyen Lux Plastik ihracatını son 10 yılda 10’a katlarken, yeni dönemde Avrupa, Latin Amerika ve Uzakdoğu başta olmak üzere gelişmiş pazarlarda derinleşerek pazar payını arttırmayı hedefliyor.

Şirketin yeni pazar stratejilerini ve hedeflerini paylaşan Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder, başlangıçta daha çok Ortadoğu ve biraz da Avrupa Birliği’ne ihracat yaparken yumurtaları farklı sepetlere koyma politikaları ile 2021 yılında 119 ülkeye, 2022’de ise şu ana kadar 93 ülkeye ürünlerini gönderdiklerini belirterek, ihracatın üretimden aldığı payın da yüzde 70’e yükseldiğini kaydetti.

Önder, “Ana pazarımız Avrupa Birliği. Onu Ortadoğu ve Kuzey Afrika takip ediyor ancak Sahra Altı Afrika’da ve her ne kadar son 2 yılda biraz gevşese de Uzakdoğu’da ve Latin Amerika’da da rakamlarımız gayet iyi gidiyor. Bu süreçte plastik tarafındaki kabiliyetlerimizi, dünyayı da gezerek, görerek farklı noktalara getirmek istedik. Artık sadece plastik değil, camdan mamullerle, metal ürünlerle, ahşapla, camla hepsini bir mamulde kullandığımız ürünlerimiz var. Bunu da kilogram başı ihracatımızı artırabilmek adına yaptık.” dedi.

AĞUSTOSTAN SONRA HEDEF UZAKDOĞU

Silivri’deki fabrikanın içindeki farklı binalarda yaklaşık 800 ürün imal ettiklerini anlatan Önder, ihracat tarafında Ağustos’tan itibaren Uzakdoğu pazarlarına odaklanacaklarını ifade etti. 2.5 yıldır pandeminin de etkisiyle Uzakdoğu pazarlarının kapalı olduğunu ve açılmayla beraber avantaj sağlayacaklarını düşündüklerini söyleyen Önder, Amerika’nın kuzeyi ve Latin Amerika gibi alternatif pazarlarda da çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

2021 yılı verilerine göre sektör ihracatında üst sıralarda yer aldıklarını belirten Önder, firma olarak ihracatlarını son 10 yıllık dönemde 12 kat artırdıklarını ifade etti.

PARİTEDEKİ DEĞİŞİM FAZLA ETKİLEMEZ

Euro/dolar paritesindeki değişimin ihracata etkilerine de değinen Önder, “Türkiye’nin gelirleri genellikle Euro olduğu için bu zamana kadar parite kazancı elde ediyordu. Ancak paritenin eşitlenmesiyle beraber bu durum nötr hale geldi. İster istemez ihracat rakamlarının dolarla hesaplanmasından da kaynaklı olarak bir düşüş gerçekleşecek. Ancak duruma rasyonel bir şekilde baktığımız zaman, dünyanın her yerinde dolar paritesi güçlendi. Ben fiyatlarımı bu oranda artıracaksam, Çinli firma da ister istemez artıracak. Ben bunun ticaret açısından çok majör bir etkisi olacağını düşünmüyorum.” dedi.

ÇİN KENDİ ÜLKE MARKASINA YATIRIM YAPIYOR

Aynı zamanda Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanlğını da yürüten Önder, sektörün dünyada yaklaşık 104 milyar dolarlık bir pazar olduğunu, Türkiye’nin de bu pazardan 3,4 milyar dolar ihracatla yaklaşık yüzde 3,3 gibi bir pay aldığını belirtti. Sektör ihracatının son 10 yılda yüzde 56 oranında arttığına dikkat çeken Önder, pandemi dönemi ile beraber Türkiye’nin değerde yedinci sıradan beşinci sıraya yükseldiğini söyledi.

Pazarı çok büyük bir oranla Çin’in domine ettiğini kaydeden Önder, “Çin son yıllarda tüm pazarlarda Made in China markasına bir yatırım yapıyor. Eskiden bunu saklarken artık aksine daha da öne alıyorlar ve ihracata devam ediyorlar. Bilinenin aksine Çin pandemi döneminde hem dünyadan aldığı Pazar payını hem de ihracatını artırdı.

Benzer şekilde Vietnam da sektördeki payını her geçen gün artırıyor ve Çin’e alternatif olma yolunda ilerliyor. Ayrıca bizim ana pazarımız olan Avrupa Birliği ile de yeni nesil bir STA imzalandı. Bu da hem sektör olarak hem de ülkemiz olarak yakından takip etmemiz gereken konulardan biri.” dedi.

Bu sene ilk 7 ayda ihracatta yüzde 5’lik bir büyüme olsa da üçüncü aydan sonra artış hızında bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Önder, Eylül ayından sonra durumun biraz daha netleşeceğini sözlerine ekledi.