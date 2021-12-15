Gaziantepli Safyün Halı Şirketler Grubu, Anadolu 500 araştırmasında ihracatını en çok artıran şirket oldu. Şirket, 2019’da 5,7 milyon dolar olan ihracatını 62 milyon dolara çıkarttı.

60 ülkeye ihracat yapan Safyün Halı, faaliyet gösterdiği pazarlarda büyüyecek. Safyün Halı Şirketler Grubu’nun temelleri 1996 yılında atıldı.

Hayrullah Gölbaşı tarafından kurulan şirket, 25 yıllık süreçte istikrarlı bir büyüme gösterdi. Yaptığı son teknoloji yatırımlarla üretimde fark yaratan şirket, bugün itibarıyla 75 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesislerinde aylık 1.2 milyon metrekare halı üretim yapıyor.

Bugün şirketin ikinci kuşak temsilcileri Suat Gölbaşı’nın yönetim kurulu başkanlığında Ahmet ve İbrahim Gölbaşı tarafından yönetilen grup, son dönemde ihracata odaklandı.

Bu odaklanma Anadolu 500’de ihracatını en çok artıran şirket sıralamasında üst sıraya taşıdı.

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