İş dünyası örgütlerinden deprem seferberliği

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremde tek yürek oldu. İş dünyası da 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yaralarını sarmak için harekete geçti. Önde gelen oda ve derneklerinin oluşturduğu kriz masaları ve koordinasyon merkezleri aracılığıyla toplanan yardım malzemeleri tırlarla bölgeye gönderiliyor.

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Sanayi Odası (İSO), İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyeleriyle yardım çalışmalarına başladı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı dün erken saatlerden itibaren çalışmalarını TOBB, AFAD ve İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda yürüten İSO, üyelerinin katkılarıyla deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için İstanbul Anadolu ve Avrupa yakalarında "Yardım Toplama Merkezi" kurdu.

Odakule Genel Merkez'deki İSO Deprem Koordinasyon Merkezi'nin yönettiği bütün çalışmalar kapsamında, dünden bu yana deprem bölgesine İSO tarafından şu yardımlar gönderildi:

"115 adet jeneratörü bölgeye sevk edildi. Jeneratör sevkiyatı devam edecek. İkinci partinin hazırlıkları bitmek üzere, tamamlandığında hızla yola çıkarılacak. 648 adet tüp üstü soba ve ısıtıcı sevk edildi. Ek olarak, 576 adet ısıtıcı daha 8 Şubat Çarşamba günü sevk edilecek. 6 bin adet battaniye sevk edildi. Ek olarak, 7 bin adet battaniye daha birkaç gün içinde bölgeye gönderilecek. 32 bin 400 adet soğuk sandviç gönderildi. Bu akşam 32 bin 400 adet daha gönderilecek."

İSO, bir yandan bu yardımları bölgeye en hızlı şekilde ulaştırırken, diğer yandan iki toplama merkezinde üyelerinden gelen giysi ve diğer ihtiyaç malzemelerini de teslim almaya devam ediyor.

İSO, depremin ilk gününde üyelerine yaptığı duyuruda, bölgede ağırlık olarak tüplü soba-ısıtıcı ve battaniye, kışlık giysi ve ayakkabı, mont, bere, eldiven, çocuk bezi, yatak, nevresim takımı, yastık, hijyen seti gibi yardımlara ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

Duyurunun yapıldığı dünden bu yana toplama merkezlerine yardımlar yoğun bir şekilde gelirken, İSO da bu yardımları AFAD, İstanbul Valiliği ve TOBB koordinasyonunda çok hızlı şekilde deprem bölgesine ulaştırıyor.

İSO, ayrıca yardım malzemesi elinde olmayan ancak temin etmek isteyen üyelerine bu ihtiyaçları nasıl temin edebileceklerine ilişkin olarak da yardımcı olunacağını açıkladı. İSO'dan yapılan duyuruda, konuyla ilgili İSO Deprem Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçilmesi çağrısında bulunarak internet sitesinde irtibat bilgilerini paylaştı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, afet nedeniyle birçok kurumun, iş dünyası kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, STK'lerin, şirketlerin ve vatandaşların bölgeye yardıma koştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Biz de bu zorlu sürecin üstesinden gelmek için tüm üyelerimizle afetten zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Deprem bölgesine yardım için üyelerimize bir çağrı yaparak TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduk. TÜRKONFED'e bağlı bölgesel iş dünyası federasyonları ile bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek üyelerimizi yardımlar konusunda koordine ediyoruz. Kamu kurumlarımızla iletişim halinde acil ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalara destek veriyoruz.

Bu kadar büyük bir felaket, yol açtığı bireysel kayıplar ve travmaların yanı sıra sosyal ve ekonomik sorunlara ve toplumsal travmalara da yol açmaktadır. Deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarının en etkin biçimde ve süratle yapılabilmesi, yaraların sarılabilmesi ve ardından ekonomik sıkıntıların ve travmaların atlatılabilmesi, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonu ile mümkündür. Gün birlik olma ve dayanışma günüdür. Biz de üyelerimizle birlikte üstümüze düşün tüm sorumlulukları bihakkın yerine getirmek için diğer kurumlarımız ve vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz."

Turan, deprem felaketi karşısında Genel Kurul toplantısını sadece Dernekler Kanunu'nda belirlenmiş olan olağan gündem maddeleri çerçevesiyle sınırlı olarak yapacaklarını, üyeleri arasında da deprem bölgesinde yakınları olanlar bulunduğunu ve onların da acılarını paylaştıklarını bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde hazır yemek, konserve, sandviç, paket ekmek, battaniye, kaban, hijyen ürünleri, jeneratör, bisküvi türleri, aydınlatma malzemeleri ve kahvaltı paketlerinden oluşan 25 tır malzemeyi deprem bölgesine sevk etmeye başladı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO'nun kurumsal olarak yapmakta olduğu ve İTO üyelerinden gelecek ayni yardımlarla ilgili Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında, "İTO Deprem Koordinasyon Merkezi" oluşturuldu.

İTO Deprem Koordinasyon Merkezi 30 bin metrekare alanda 7/24 kesintisiz hizmet verecek şekilde organize edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası üyelerimiz büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, tüm imkânlarıyla bölge halkının yanında olduğunu gösteriyor. Kısa süre içinde deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerinden oluşan 25 tırımızı bölgeye sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İstanbul iş dünyasını depremden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlarla dayanışmaya davet ederek şunları kaydetti:

"İstanbul iş dünyasını, bütün gücüyle depremden zarar gören, yardıma gereksinimi olan bölge halkımızla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum. İstanbul Ticaret Odası camiası olarak sizleri, bu büyük afette var gücümüzle depremzedelerin yanında olmaya davet ediyorum. Bu büyük felaketin yaralarını sizlerin desteğiyle sarabilir, bu günlerin de üstesinden gelebiliriz."

Ankara Ticaret Odası

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri tarafından “ATO Deprem Yardım Masası”na ulaştırılan yardımları taşıyan tırlar, deprem bölgelerine doğru hareket etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yürüttükleri yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Depremin ardından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Valiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile koordinasyon içinde "ATO Deprem Yardım Masası"nı oluşturduklarını anımsatan Baran, “Üyelerimiz büyük bir dayanışma içinde bölgenin ihtiyaç duyacağı malzemeleri temin etmek üzere teyakkuza geçti.” ifadesini kullandı.

Baran, içinde bebek maması, sütü ve bezinin olduğu ilk tırın sabah saatlerinde yola çıktığını belirterek, içinde yatak, yorgan, battaniye, ısıtıcı, kaban, mont, ayakkabı, giyim eşyası, su, süt, gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı üç tırı ise Ankara Valiliği tarafından yönlendirilen deprem bölgesine gönderdiklerini aktardı.

Baran, bunların yanı sıra 3 bin battaniyenin yer aldığı bir diğer yardımı da ATO olarak temin edip, AFAD Deprem Koordinasyon Merkezine iletilmek üzere gönderdiklerini belirtti.

Baran, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin ve dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Depremin yıktığı 10 ayrı ilde eşimiz, dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız, hemşehrimiz, vatandaşımız var. Depremin ardından hemen üyelerimize çağrı yapıp yardım masası kurduğumuz bilgisini verdik. Üyelerimiz akın akın arayarak yardım yapmak istediklerini iletiyor. Bunlarla tek tek ilgileniyor, yardımları AFAD’a iletilmek üzere Valiliğimizin bilgisiyle koordine etmeye çalışıyoruz. İlk yardımları bugün İskenderun, Hatay ve Adıyaman’a yola çıkardık. Hem üyelerimizden hem ATO olarak kendi bütçemizden hazırlayacağımız yardımlara devam edeceğiz. Üyelerimiz deprem bölgelerinden otobüslerle ücretsiz olarak depremzedeleri taşıma çabasında. Üyemiz olan oteller ücretsiz hizmet vermek üzere hazırlığını yapıyor. Üyemiz olan yapı denetim ve yapı laboratuvar firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hasar tespiti çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor. Böylesine büyük bir afetin yaraları ancak birlik ve beraberlikle sarılabilir."

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan bölgelere yardım gönderdi.

Derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, MÜSİAD'ın depremin yaşandığı ilk andan itibaren oluşturulan kriz masası ile bölgedeki MÜSİAD şubeleri aracılığıyla ihtiyaçları raporladığı ve ilgili devlet makamlarıyla tam koordinasyon halinde çalıştığı bildirildi.

Ayrıca Ankara, Burdur, Sivas, Uşak, Ordu, Batman, Van, Bursa, Kırıkkale, Denizli, Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden çok sayıda yardım aracı ve iş makinesinin afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, DEİK, üyeleriyle birlikte bir kriz hattı oluşturdu. Ayni ve nakdi yardımlar AFAD ve Kızılay aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Bununla birlikte DEİK, ayni yardımların bölgeye ulaştırılması için koordinasyon sağlıyor. Dünya genelinde 151 İş Konseyi bulunan DEİK’e, yurt dışındaki paydaşlarından ve muhataplarından da yoğun destek verme talepleri var. Bu desteklerin de koordinasyonu sağlayan DEİK, bölgenin yaralarının sarılmasına destek oluyor.