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ISDEMİR'den üretim açıklaması

İskenderun Demir ve Çelik AŞ (İSDEMİR), üretimin kademeli ve kontrollü bir şekilde başlayarak 6 Şubat'taki depremler öncesi seviyelere ulaştığını duyurdu.

25 Nisan 2023 | 08:04
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ISDEMİR'den üretim açıklaması

İSDEMİR'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, sigorta ekspertiz ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Üretimin deprem öncesi seviyeye ulaştığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13.02.2023 ve 17.02.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda Şirketimizin üretim tesislerinde deprem felaketi nedeniyle durum tespit çalışmalarının yürütüldüğü ve üretime ara verildiği belirtilmiştir. İsdemir'de kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanmış olup deprem öncesi üretim seviyelerine ulaşılmıştır. Sigorta ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir ve daha önceki açıklamalarımızda paylaşıldığı üzere Şirketimizin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır. Konuya ilişkin gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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