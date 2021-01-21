Geçen yıl 40’ın üzerinde şehri gezerek yaklaşık 50 bin binada termal kameralarla çekim yapan ve binaların ısı kayıplarını ücretsiz olarak tespit ederek onlara özel raporlar hazırlayan Filli Boya Isı Kaybı Ölçüm Ekipleri, tekrar yola çıkıyor. Uzman ekipler, projenin ikinci etabında Türkiye’nin tam 30 şehrini ziyaret ederek ısı kaybı ölçüm raporlarını bina sakinleri ile paylaşacaklar.

2003 yılından bu yana 190 milyon metrekare üzerinde Isı Yalıtım uygulanmasını gerçekleştirerek sektörüne yön veren Filli Boya’nın ekipleri projenin birinci etabında yaklaşık 50 bin binada termal kamera çekimi yaptı. Ekipler raporlarını bina yönetimlerine aktararak bina sakinlerinin önemli ölçüde tasarruf ederken, evlerinde konforlu ve sağlıklı bir yaşama alanına sahip olmaları için en uygun ısı yalıtım sistem çözümlerini sundu. Isı yalıtımında sektörüne yön veren Filli Boya, Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2019’da Isı Kaybı Ölçüm Ekibi uygulaması ile Yalıtım Sektörüne Katkı Özel Ödülü’ne layık görüldü.

19 Ocak – 18 Mart tarihleri arasında Türkiye’nin 30 ilini kapsayacak projenin ikinci etabı Edirne’den başlayıp İstanbul’daki ölçümlerle tamamlanacak.