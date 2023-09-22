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İSO 500 için geri sayım başladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından bu yıl 55’incisi düzenlenen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2022” yılı sonuçları 26 Eylül Salı günü açıklanacak.

22 Eylül 2023 | 15:27
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İSO 500 için geri sayım başladı

Her yıl mayıs ayında açıklanan İSO 500 araştırması, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş deprem felaketinin ardından bölge şirketlerinin vergisel yükümlülüklerinin ağustos ayına bırakılmasından dolayı ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının araştırma kapsamı dışında kalmaması için ertelenmişti.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının açıklanacağı Odakule’deki törene sayılı günler kala  İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “İSO 500’ün kökleri 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. İlk kez 1968 yılında "100 Büyük Firma" olarak açıkladığımız çalışmamızın kapsamı, gelişen ekonomimiz ve serpilen sanayimiz ile birlikte 1978 yılında 300 kuruluşa, 1981 yılında ise 500 kuruluşa kadar çıkarılmıştır. İSO 500’ün 50. yıldönümünden bu yana, araştırmalarımızın sanayimiz ile birlikte nasıl değişerek geliştiğini göstermek amacıyla dergimizin 50 yıl önceki sayısının yeniden basımını da yapıyoruz. 2018’de başlattığımız bu geleneği, bu yıl 1973 tarihli dergimiz ile sürdürüyoruz. Türkiye sanayisine yön veren 500 şirketin açıklanacağı bu etkinlikte dağıtılacak olan 15 Ağustos 1973 tarihli İstanbul Sanayi Odası’nın dergisiyle de değerli katılımcıları nostaljik bir ekonomi yolculuğuna çıkarmayı umuyoruz.” diye konuştu.

 

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