ISS Türkiye ve CEO’su Cavit Habib, Amalienborg Sarayı’nda Danimarka Veliaht Prensi Frederik ve Danimarka İhracat Birliği’nden İş Mükemmelliği Ödülü aldı.

Yurt dışında faaliyet göstererek Danimarka menşeli sürdürülebilir ürünlerin, hizmetlerin ve değerlerin dünya çapında tanıtılması konusunda üstün çaba gösteren kişilere veya şirketlere verilen yıllık Danimarka Veliaht Prensi Uluslararası İş Ödüllerini temsil eden diploma ve heykelcik teslim edildi. Danimarka İhracat Birliği ile birlikte düzenlenen törende, üç farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

ISS Türkiye ile Cavit Habib, İş Mükemmelliği Ödülüne layık görüldü. Jüri, ISS Türkiye’nin çalışanları ile iş birliği halinde dijital bir iş modeli oluşturmasını ve bu şekilde şeffaflığı sağlayarak şirkette kararların verilere dayanarak alınmasının mümkün kılındığını vurguladı. Bunun yanı sıra ISS Türkiye’nin cinsiyet eşitliği konusunda aktif olarak çalışması, eğitimi ve birliği teşvik eden bir iş yeri oluşturarak, çocukların eğitimine destek sunması ve kadınların çalışma haklarını desteklemesine dikkat çekildi.

ISS Türkiye ve CEO’su Cavit Habib, “Bu ödülü Türkiye’deki kurumumuz ve ön saflarda yer alan kahramanlarımız adına almaktan gurur duyuyorum. İlk günden itibaren işimizi ISS değerleri ile müşterilerimize gösterdiğimiz bağlılık ve tutkuyu temel alarak inşa etme konusunda kesinlikle kararlıydık. Bu, Türkiye’de oluşturduğumuz kurumumuzun başarıyla büyümesinin ardında yatan önemli faktör olmuştur” dedi.