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İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi

İBB UKOME toplantısında, 3 firmaya ait e-scooter izinlerinin iptal edilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 8 bin 234 'scooter'ı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu.

26 Ocak 2023 | 15:35
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İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi

Toplantıda, daha önce elektrikli scooter taşımacılığı için Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketine 2 bin 459, At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 5 bin 675, Serim Yönetim Sistemleri Yazılım Teknoloji İnşaat Sanayi Limited Şirketine 100 e-scooter için izin verildiği belirtilerek, bu firmaların kendi istekleriyle piyasadan çekilme talepleri görüşüldü.

Firmaların talepleri oy birliğiyle kabul edildi.

Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından verilen karara uyumluluk sağlamak ve KVKK’yı ihlal nedeniyle daha fazla para cezasına çarptırılmamak için e-scooter operasyonlarını durdurma kararı aldığını belirtirken; At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Serim Yönetim Sistemleri Yazılım firması tedarik zincirinde yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle sahada olamadıkları gerekçesiyle e-scooter izninin iptalini istedi.

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