Kalekim, yapı kimyasalları ve beton teknolojileri alanında faaliyet gösteren Lyksor Kimya A.Ş.’nin yüzde 75’ini 125 milyon TL’ye satın aldı.

Son olarak Mardin’deki fabrikasına 23 milyon TL’lik ek hat yatırımı yapan Kalekim, Lyksor Kimya A.Ş.’nin yüzde 75’ini 125 milyon liraya satın aldı.

Yapı kimyasalları ve beton teknolojileri alanında faaliyet gösteren Lyksor Kimya, İzmir ve Diyarbakır’daki iki fabrikasında üretim faaliyetlerini sürdürüyor. 2016 yılında kurulan şirket, satışlarının yüzde 13’ünü yurt dışı pazarlara gerçekleştiriyor.

Kale Holding CFO’su Haluk Alperat satışla ilgili olarak, “1973 yılında tek bir fabrikada, seramik yapıştırıcıları üretimi ile başlayan yolculuğumuz, şu anda Balıkesir’de 2 olmak üzere, İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum, Mardin ve Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulu 9 ayrı fabrikada hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise, üretim gücümüze güç katacak olan Lyksor Kimya A.Ş. ile üretim ağımıza İzmir ve Diyarbakır’ı da ekliyoruz” dedi.

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da, “İhtiyaç duyduğu hammaddeyi kendisi üreten Lyksor Kimya A.Ş., bu özelliği ile sektörde çok önemli bir yere sahip. Lyksor Kimya, geniş ürün yelpazesi ve üretim gücü ile özellikle Türkiye inşaat malzemeleri pazarında gücümüze güç katacaktır” diye konuştu.

2021’de 210 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi

Kalekim’den yapılan açıklamaya göre, Lyksor Kimya A.Ş., üretimini İzmir Kemalpaşa’daki 3 bin 600 metrekare ve Diyarbakır’daki 800 metrekarelik kapalı alana sahip iki fabrikasında gerçekleştiriyor. Yıllık 10 bin ton beton katkısı, 10 bin polimer, 10 bin 200 ton su azaltıcı, kıvam koruyucu, priz süresi geciktirici ve hızlandırıcı, 4 bin 150 ton kalsiyum nitrat ve nitrit üretme kapasitesine sahip şirket, satışlarının yüzde 13’ünü ise Gürcistan, Kosova, Ukrayna, Kazakistan, İran, Irak, Cezayir, Fas ve Batı Afrika ülkelerine gerçekleştiriyor.

Lyksor Kimya A.Ş., 2020 yılında yaklaşık 100 milyon TL’lik, 2021 yılında ise yaklaşık 210 milyon TL’lik net satış rakamına imza attı.