Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, Karsan, Avrupa'daki ana hedef pazarlarında büyümesini sürdürüyor.

Karsan, Romanya distribütörü Anadolu Automobil Romania (AAR) iş birliği ile Aiud şehrinde 16 adet, Siret şehrinde de 4 adet e-JEST satışını kapsayan ihaleleri kazandı. Her iki ihalenin de sözleşmelerini distribütörü AAR aracılığıyla imzalayan Karsan, Romanya'daki elektrikli otobüs parkını daha da genişletmiş olacak.

Karsan'ın, Romanya distribütörü Anadolu Automobil Romania ile birlikte kazandığı ihaleler kapsamında e-JEST'in yanı sıra, 20 adet de şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirilecek.

- "Romanya, tıpkı Fransa ve İtalya gibi Karsan’ın ana hedef pazarlarından birisi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, teslim edilecek e-JEST'lerin hem Auid hem de Siret şehirlerinin ilk elektrikli minibüsleri olacağını belirterek, "Bu yeni anlaşmalarla birlikte 2023 yılına hızlı bir başlangıç yapmış olduk. Bu yıl içerisinde Romanya’daki Karsan markalı elektrikli araç sayımız 200 adedin üzerine çıkacak." ifadelerini kullandı.

Karsan'ın Romanya'daki elektrikli araç dönüşümünde öncü rol oynayan bir Türk markası olduğunu vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

"Romanya'nın birçok şehrinde Karsan markalı elektrikli otobüsleri görmek mümkün. Romanya, Avrupa’nın elektrikli toplu taşıma dönüşümüne öncülük eden ülkelerden biri. Romanya’nın bu vizyonu ile Karsan olarak bizim 5 yıl önce başlayan elektrikli dönüşüm yolculuğumuz birbiri ile oldukça örtüşüyor.

Romanya, tıpkı Fransa ve İtalya gibi Karsan'ın ana hedef pazarlarından birisi. Karsan, kısa sürede Romanya’nın elektrikli araç pazarında 6 metreden 18 metreye kadar en büyük filosuna sahip Türk markası konumuna ulaştı. Avrupa elektrikli minibüs pazarı lideri Karsan e-JEST ile Aiud ve Siret şehirlerinin elektrikli dönüşümünün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz."



