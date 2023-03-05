ARA
Bist 100
5212,38
-0,93%
Bist 100
Dolar/TL
18,8968
0,0181%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0969
0,3349%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0633
0,3137%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1126,93
1,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Karsan 2 şehir için daha ihale kazandı: e-JEST alacaklar

Karsan, Romanya distribütörü Anadolu Automobil Romania (AAR) iş birliği ile Aiud şehrinde 16 adet, Siret şehrinde de 4 adet e-JEST satışını kapsayan ihaleleri kazandı.

05 Mart 2023 | 13:05
0
Karsan 2 şehir için daha ihale kazandı: e-JEST alacaklar

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, Karsan, Avrupa'daki ana hedef pazarlarında büyümesini sürdürüyor.

Karsan, Romanya distribütörü Anadolu Automobil Romania (AAR) iş birliği ile Aiud şehrinde 16 adet, Siret şehrinde de 4 adet e-JEST satışını kapsayan ihaleleri kazandı. Her iki ihalenin de sözleşmelerini distribütörü AAR aracılığıyla imzalayan Karsan, Romanya'daki elektrikli otobüs parkını daha da genişletmiş olacak.

Karsan'ın, Romanya distribütörü Anadolu Automobil Romania ile birlikte kazandığı ihaleler kapsamında e-JEST'in yanı sıra, 20 adet de şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirilecek.

- "Romanya, tıpkı Fransa ve İtalya gibi Karsan’ın ana hedef pazarlarından birisi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, teslim edilecek e-JEST'lerin hem Auid hem de Siret şehirlerinin ilk elektrikli minibüsleri olacağını belirterek, "Bu yeni anlaşmalarla birlikte 2023 yılına hızlı bir başlangıç yapmış olduk. Bu yıl içerisinde Romanya’daki Karsan markalı elektrikli araç sayımız 200 adedin üzerine çıkacak." ifadelerini kullandı.

Karsan'ın Romanya'daki elektrikli araç dönüşümünde öncü rol oynayan bir Türk markası olduğunu vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

"Romanya'nın birçok şehrinde Karsan markalı elektrikli otobüsleri görmek mümkün. Romanya, Avrupa’nın elektrikli toplu taşıma dönüşümüne öncülük eden ülkelerden biri. Romanya’nın bu vizyonu ile Karsan olarak bizim 5 yıl önce başlayan elektrikli dönüşüm yolculuğumuz birbiri ile oldukça örtüşüyor. 

Romanya, tıpkı Fransa ve İtalya gibi Karsan'ın ana hedef pazarlarından birisi. Karsan, kısa sürede Romanya’nın elektrikli araç pazarında 6 metreden 18 metreye kadar en büyük filosuna sahip Türk markası konumuna ulaştı. Avrupa elektrikli minibüs pazarı lideri Karsan e-JEST ile Aiud ve Siret şehirlerinin elektrikli dönüşümünün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz."

 


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1126,93 1,04%
  • ALTIN ONS 1854,86 1,02%
  • BIST 100 5212,38 -0,93%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8968 0,0181%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0969 0,3349%
  • EURO/USD 1,0633 0,3137%
  • INGILIZ STERLINI 1,2044 0,77692%
  • JAPON YENI 135,832 -0,62%
  • KANADA DOLARI 1,35934 -0,00699%
  • RUS RUBLESI 75,54 0,053%
Günün En Çok Okunanları
Yeni DS E- Tense 225 Türkiye'de: Satış fiyatı ve özellikleri
Fitch, Türk şirketleri için deprem raporu hazırladı
Fitch, Türk şirketleri için deprem raporu hazırladı
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Hataylı çiftçiden çevre illere 'ürünlerimizi satın alın' çağrısı
Hataylı çiftçiden çevre illere 'ürünlerimizi satın alın' çağrısı
Citroen Mart 2023 kampanyasını duyurdu
Citroen Mart 2023 kampanyasını duyurdu
KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
Peugeot Mart 2023 kampanyasını duyurdu
Peugeot Mart 2023 kampanyasını duyurdu
Google'dan geçmişti: 10 ay sonra işten çıkarıldı
GERİ
İLERİ
Yeni DS E- Tense 225 Türkiye'de: Satış fiyatı ve özellikleri
Fitch, Türk şirketleri için deprem raporu hazırladı
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Hataylı çiftçiden çevre illere 'ürünlerimizi satın alın' çağrısı
Citroen Mart 2023 kampanyasını duyurdu
Fitch, Türk şirketleri için deprem raporu hazırladı
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Hataylı çiftçiden çevre illere 'ürünlerimizi satın alın' çağrısı
Citroen Mart 2023 kampanyasını duyurdu
KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Hataylı çiftçiden çevre illere 'ürünlerimizi satın alın' çağrısı
Citroen Mart 2023 kampanyasını duyurdu
KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
Peugeot Mart 2023 kampanyasını duyurdu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL