Koç Holding'den 'Yapı Kredi' iddiası için açıklama var

Koç Holding'ten bugün (21 Mayıs) KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

İddia neydi?

Reuters'un üç kaynağa dayandırdığı haberde First Abu Dhabi Bank'ın, Koç Grubu'nun Yapı Kredi Bankası'ndaki yüzde 61,2'lik hissesini yaklaşık 8 milyar dolara almak için görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti. Kaynaklara dayandırılan haberde, Koç'un Yapı Kredi'deki hisseleri için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediği ve FAB'ın yaklaşık 7,5 milyar dolar teklif ettiği aktarılmıştı.

