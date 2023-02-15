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Koza Altın İşletmelerinden bedelsiz sermaye artırımı kararı

Koza Altın İşletmeleri AŞ, 3 milyar 202 milyon 500 bin lira bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdi.

15 Şubat 2023 | 08:41
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Koza Altın İşletmelerinden bedelsiz sermaye artırımı kararı

Koza Altın İşletmeleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bugünkü yönetim kurulu toplantısında şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 2000 oranında bedelsiz artırılarak, 3 milyar 202 milyon 500 bin liraya çıkarılması ve bu sürecin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun verdiği süreler dahilinde gerçekleştirilmesi ve yeni ödenmiş sermayenin Ticaret Sicil Gazete'sinde tescil ve ilanı sonrası sermaye artırımı sürecinin tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği 10. madde 2. fıkrası, 'Kayıtlı sermaye sisteminde olan ortaklıklar tarafından, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ortaklıklar ve/veya bağlı ortaklıklar tarafından, geri alım veya satım işlemi yapılamaz.' hükmünü havidir." ifadelerine yer verildi.

Sermaye artırım süreci tamamlandıktan sonra, pay geri alımına ilişkin sürecin de değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

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