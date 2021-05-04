Pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında sunduğu bütünleşik hizmetlerle yeni nesil danışmanlık şirketi olarak çalışmalarını sürdüren Labrys, stratejik danışmanlık, teknoloji çözümü ve uygulama servislerini bir potada eriterek çözüm üretiyor.

Girişimci bir şirket olarak yola çıkan ve geldiği noktada 3 kıtada müşterileri için proje geliştiren Labrys, 2021’de yüzde 20 büyürken ulaştığı ülke sayısını 15’e yükseltmeyi hedefliyor.

Şirketin çalışmaları ve gelişimi hakkında bilgi veren Labrys Kurucu Ortağı Hakan Akkaya, şunları aktardı:

“Şirketimizin kuruluş noktasında hedefi müşteri lokasyonlarında kurulan iş uygulamaları için danışmanlık yapmaktı. Teknoloji dünyasının geçirdiği hızlı değişim ve iş ortaklığı yaptığı teknoloji firmalarının stratejilerindeki değişiklikleri zamanında görüp değerlendiren şirketimiz, çalışma metodolojisini pivot ederek çok kısa bir süre içerisinde bulut altyapısı üzerinde çalışan müşteri deneyimi teknolojileri ile ilgili hizmetler verebilmek için yetkinlik geliştirmeye başladı. 3 yıllık bir sürede 6 kat büyümeyi gerçekleştirerek, ciddi bir başarı hikayesi yarattık.”

Labrys Yönetici Ortağı Sinan Günal ise şöyle konuştu:

“Labrys olarak, özellikle, içlerinden geldiğimiz müşteri deneyimi ve pazarlama alanlarında çalışan ekiplerin sıkıntılarını bilerek, yine içinden geldiğimiz teknoloji çözümlerinin hangi stratejilerle en etkin şekilde çalışır duruma getirileceğini belirliyor ve hayata geçiriyoruz. Diğer taraftan, pazarlama ve müşteri deneyimi dünyasının teknoloji ile evliliğinde başarı çıkması ancak teknoloji hayata geçtikten sonra da müşteri tarafındaki ekiplerin yanında olup sistemi işletme, teknoloji kullanımını mevcut iş yapış şekillerine uydurma ve olası süreç değişiklik ihtiyaçlarını göstermekle mümkün. Labrys’in fark yarattığı en önemli alanlardan bir tanesi de burası.”